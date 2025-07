La influencer Vania Bludau rompió su silencio en medio de la polémica surgida tras la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, y aclaró en qué momento exacto terminó la relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina. La modelo peruana decidió hablar luego de que surgieran versiones encontradas en el programa ‘Amor y fuego’, que la señalaban como parte del conflicto sentimental.

Durante una entrevista con el espacio de espectáculos conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Bludau ofreció detalles precisos sobre la cronología del quiebre entre Irivarren y la odontóloga. La exchica reality desmintió la versión de su amiga Flor Ortola, quien había asegurado que la ruptura ocurrió antes de la boda, y aseguró que sus declaraciones fueron malinterpretadas.

Vania Bludau revela cuándo terminaron Mario Irivarren y Onelia Molina

En conversación con 'Amor y fuego', Vania Bludau aclaró que la separación entre Mario Irivarren y Onelia Molina se dio en una ventana de tiempo muy concreta: “Fue antes de la boda, fue antes de la fiesta, después del religioso, antes del civil”, indicó con énfasis. Según su testimonio, la pareja todavía seguía junta durante el matrimonio religioso de Baigorria, pero el vínculo terminó a los minutos, cuando se dirigían al acto civil en la Municipalidad de Lima.

Estas declaraciones contradicen lo dicho inicialmente por Flor Ortola, quien afirmó que la ruptura había sido anterior a cualquier ceremonia. Vania decidió intervenir para ofrecer una versión precisa y respaldada por su cercanía con los involucrados: “Cronológicamente, la información fue un poco mal dada, pero es verdad”, explicó durante la transmisión televisiva.

Cabe destacar que Mario Irivarren trató de desmentir las versiones mostrando capturas de conversaciones que sostuvo con Onelia Molina horas antes de asistir a la boda. Según él, aún mantenían contacto y existía una relación de pareja, lo cual generó mayor controversia en redes sociales.

Vania Bludau le escribió a Mario Irivarren para que aclare las cosas

Tras las especulaciones que surgieron a raíz de su nombre en la controversia, Vania Bludau reveló que decidió comunicarse directamente con Mario Irivarren para pedirle que saliera a decir la verdad. “Busqué el número de él y le escribí. Le dije: ‘Qué cansancio, di la verdad’. Pero él nunca va a hablar”, manifestó, evidenciando su frustración ante el silencio del exchico reality.

La modelo también compartió que la situación la incomodó profundamente, ya que su pasado con Irivarren estuvo marcado por acusaciones de violencia. “Sí me molesta porque tocan una herida que me ha tardado curarla, sanarla y, obviamente, no entiendo a la gente que no recuerda”, expresó, dejando claro que no desea verse nuevamente envuelta en conflictos personales que ya considera superados.

Bludau añadió que, tras no recibir respuesta por parte de Irivarren, insistió con otro mensaje más directo: “Le escribí, pero no me respondió. Le dije: ‘Me parece tonto de tu parte, totalmente inmaduro’”. En cuanto a una eventual reconciliación entre Mario y Onelia Molina, fue tajante: “Si él quiere arreglar cosas con su ex, bien. Se merecen, pero que no metan a los demás. El circo es para ellos”, sentenció.