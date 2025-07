Onelia Molina, la integrante de 'esto es guerra', fue ampayada por las cámaras de Magaly Medina entrando a la casa de su expareja, Mario Irivarren en San Borja el día 10 de julio, pero antes de entrar al domicilio del conductor de 'Habla Good', entró a un grifo encapuchada para evitar levantar sospechas. Al día siguiente, la odontóloga fue captada al saliendo a las 10:00 a. m., luego de 20 minutos lo hizo la popular 'Calavera coqueta'.

Tras el ampay, la reportera de 'Magaly TV, la firme' buscó las declaraciones de Onelia Molina en su domicilio y grabaron sus impresiones al ser consultada sobre su posible reconciliación con Mario Irivarren. La odontóloga manifestó su sorpresa con un "¡Ay, Dios mío!" y aseguró que no puede declarar por su contrato con América TV. "No puedo hablar nada, saben que por mi canal me descuentan", señaló.

Onelia Molina reacciona al ampay pasando la noche en casa de Mario Irivarren

La chica reality fue sorprendida por las cámaras de la 'Urraca' de Magaly Medina al salir de su casa, luego de haber sido ampayada en la vivienda de su expareja. Visiblemente incómoda, evitó dar declaraciones sobre una posible reconciliación y se limitó a subir a su camioneta para dirigirse al programa de YouTube que conduce junto a Roxana Molina y 'Pato' Parodi.

Sin embargo, en la edición del 11 de julio de su espacio digital, dejó entrever algunas indirectas cuando sus compañeros comenzaron a bromear sobre su situación sentimental. Entre risas, la odontóloga comentó que “ya no tenemos dignidad” y agregó con picardía: “Solo te digo que tú te vas a enterar antes”.

Onelia Molina no descarta una posible reconciliación con Mario Irivarren

Antes de que saliera el ampay, Onelia Molina fue interceptada por las cámaras de 'América hoy' para hablar sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con Mario Irivarren, tras los juegos y coqueteos que ambos protagonizaron en ‘Esto es Guerra’. La modelo y odontóloga aseguró que se encuentra en un momento de calma personal, enfocada en aspectos importantes de su vida. “Estoy tranquila, estoy sanando. Enfocada en mis estudios, en mi profesión y en mi familia”, expresó con una sonrisa.

Sin embargo, la chica reality no cerró completamente la puerta a una posible reconciliación con el chico reality, dejando entrever que su historia podría retomar el rumbo. “Estamos compartiendo, las cosas se están dando, están fluyendo. Todos los días nos vemos aquí. Así que no está saliendo nada de lo normal”, comentó, alimentando las expectativas de sus seguidores sobre un posible regreso sentimental.