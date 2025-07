Mario Irivarren fue consultado en 'Esto es guerra' sobre los rumores de haber terminado su relación con Onelia Molina antes de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, donde fue grabado asegurando que llamaría a su expareja Vania Bludau, quien también asistió a la fiesta. “Bajo qué lógica yo terminaría con Onelia, pero iríamos a la boda juntos. No tiene sentido (...) como el preludio de una telenovela de Michelle Alexander. No. Es decir, todo un plan maquiavélico y retorcido, no tiene nada que ver", aseguró el chico reality.

El integrante de 'Esto es guerra' se mostró incómodo al hablar de los rumores que circulan y en frente de su expareja Onelia Molina, explicó lo que pasó en la boda de la 'Gringa de Gamarra': "Simplemente, fuimos a una pareja normal que fue a un compromiso, que pasó todo lo que pasó, que ya tiene suficientes elementos para desglosar como para encima tener que agregarle más ingredientes a la receta", reveló.

Mario Irivarren se pronuncia sobre rumores de separación con Onelia Molina antes de boda de Baigorria

Durante la reciente emisión en vivo de “Esto es guerra”, Mario Irivarren se pronunció sobre los rumores que circulan respecto al supuesto fin de su relación con Onelia Molina antes del matrimonio de Alejandra Baigorria. El chico reality recordó que Jota Benz fue uno de los primeros en preguntarle directamente sobre el tema, debido a que las especulaciones habían empezado a crecer luego de que la modelo argentina Flor Ortola asegurara que Irivarren habría viajado a Chile, pocos días después de la boda, para encontrarse con Uriel Romero, expareja de Shirley Arica.

“Justo me lo comentaba Jota aquí en la fila que él también. Una vez en el camerino me preguntó ‘Oye, ¿y tú en la boda ya no estabas con Onelia?’. El mismo Jota me lo preguntó un día en el camerino y yo le dije ‘No, ¿de dónde sacas eso?’. Entonces ya lo había escuchado de varios lados, de varias fuentes. Se había dado a entender en varios lugares y yo dije ‘¿de dónde saca la gente?’”, afirmó Mario, visiblemente incómodo por las especulaciones que lo rodean.