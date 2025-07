La conductora del programa 'Mande quien mande', María Pía Copello, se comunicó con los conductores del podcast Good Time y se generó un incómodo momento. Como se sabe, hay fuertes rumores de una reconciliación entre Onelia Molina y Mario Irivarren, luego de que ambos fueron captados en una boda. Sin embargo, ninguno de los dos chicos reality quiere dar más detalles y están optando por mantener en reserva sus acercamientos.

María Pía Copello asegura que irá a Good Time y le preguntará sobre Onelia Molina

Todo surgió cuando Gerardo Pe, Laura Spoya y Mario Irivarren recordaron en el podcast una popular canción de María Pía cuando ella animadora infantil. Tras ello, la conductora de América TV se contactó vía llamada con Mario Irivarren señalando que desea ser parte de los invitados del podcast.

Los youtubers se mostraron entusiasmados, pero de pronto María Pía Copello decidió cuestionar al chico reality sobre sus acercamientos con Onelia Molina. En seguida, Irivarren le cortó la llamada. Tras una nueva comunicación, María Pía Copello fue directa y le pidió que aclare los coqueteos que está teniendo con su expareja.

“A ver, cuéntame, lo que estamos viendo en Esto es guerra”, comentó la conductora. Irivarren trató de evadir la pregunta y respondió sobre la competencia entre los participantes de la nueva generación y los históricos. Eso provocó el descontento de la conductora y lo tildó de ‘malcriado’. “¿Tú crees que he nacido ayer? Ah, estás malcriado. Mejor lo aclaramos en vivo, no me vengas con que no vas a contestar, no me vengas con tonterías”, enfatizó.