Hija mayor de Pamela López confiesa cómo gana su propio dinero: “Es lo más preciado que tengo”

Fabiana Ríos López es la hija de 21 años de Pamela López, que nació fruto de la relación de la influencer con un ingeniero trujillano, antes de que conociera a Christian Cueva. La jovencita, quien radica en Trujillo, apareció en Instagram y sorprendió al revelar cómo genera su propio dinero, sin necesidad del apoyo económico de su familia.

La estudiante de Ciencias de la Comunicación compartió un peculiar video en el que contó que está vendiendo su ropa usada, pero en buen estado, en su ciudad natal. Mostró prendas como carteras, vestidos, pantalones, blusas, zapatos, etc.

"Mi ropa es lo más preciado que tengo. Estoy preparando todo para hacer mi closet sale en la feria de Pituca Misia... con mucha valentía estoy soltando algunas cositas que están en muy buen estado, pero sé que, en las manos correctas, estás prendas tendrán una segunda oportunidad y se verán fantásticas", expuso la joven universitaria, quien cuenta con 90.000 seguidores en Instagram.

¿Cuánto dinero ganaría la hija de Pamela López con la venta de su ropa?

La hija de Pamela López reveló que todas las prendas que pondrá a la venta tienen como objetivo promover el cuidado el medio ambiente y fomentar la moda circular. Aunque no precisó cuánto dinero podría ganar con su emprendimiento, sí indicó que los precios más accesibles parten desde los S/8. En el video que compartió en redes, se observa una gran variedad de prendas femeninas de segunda mano, en buen estado, y hasta nuevas, según comentó la joven.

Fabiana Ríos López actualmente cursa estudios universitarios y este emprendimiento le serviría para cubrir parte de los gastos de su carrera. Además, mantiene una buena relación con su madre Pamela López, así como con sus hermanastros, hijos de Christian Cueva. Sin embargo, en ‘El valor de la verdad’ se filtró una fuerte discusión entre el futbolista y la joven, en la que él le dice que no la considera como su hija. Asimismo, Pamela reveló que él bloqueó a Fabiana en sus redes sociales.

Hija de Pamela López revela que le ofrecieron dinero por fotos de sus pies

Fabiana Ríos López, hija mayor de Pamela López, sorprendió a sus seguidores al contar una insólita experiencia que vivió en redes sociales. En una reciente edición de su pódcast ‘La Combi Noticias’, la joven habló sin filtros sobre las propuestas subidas de tono que ha recibido por parte de desconocidos.

“Una vez me pidieron fotos de mis pies, eso fue hace un año y medio, y hace poco me ofrecieron enviarlas para un catálogo”, comentó con naturalidad, aunque evitó mencionar cuánto dinero le ofrecieron.

Fabiana también contó que no fue la única que recibió este tipo de mensajes, ya que una amiga suya aceptó una propuesta similar. “Una chica muy conocida mía entró y no la estafaron (...) Yo sé quién fue la persona que le escribió, sé a qué se dedicaba. Si ella quiso hacerlo, chévere, pero yo no. Yo no la hago”, dijo tajante, dejando claro que ese tipo de ofertas no van con sus valores.