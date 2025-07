En medio de los rumores sobre una posible reconciliación entre Mario Irivarren y Onelia Molina, el cantante Christian Domínguez sorprendió al emitir un consejo directo para el exintegrante de 'Esto es guerra'. Domínguez, quien recientemente volvió a acercarse a Karla Tarazona tras varios años distanciados, aprovechó su experiencia personal para alentar al ‘guerrero’ a no dejar pasar la oportunidad si aún hay sentimientos.

Christian Domínguez compartió públicamente que, en su caso, le tomó una década reencontrarse sentimentalmente con la madre de su hijo. “A veces uno reacciona muy tarde”, reflexionó Domínguez al ser consultado sobre el reciente coqueteo entre Mario y Onelia en la televisión nacional.

Christian Domínguez aconseja a Mario Irivarren

Christian Domínguez no ocultó su simpatía por la idea de una reconciliación entre Mario Irivarren y Onelia Molina, quienes recientemente protagonizaron un momento de cercanía en televisión. El cantante dio declaraciones para el diario Trome y fue claro al recomendarle al chico reality que no deje pasar el tiempo si verdaderamente siente algo por su expareja. “El tiempo no espera, si tienes amor, lucha por la relación. A veces uno se da cuenta cuando ya es muy tarde. En mi caso fueron diez años”, confesó Domínguez, haciendo referencia a su larga historia con Karla Tarazona.

Mario Irivarren y Onelia Molina en coqueteos

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Mario Irivarren y Onelia Molina se encendieron tras su participación en una secuencia del programa 'Esto es guerra'. Durante el juego “nariz con nariz”, ambos mostraron complicidad frente a las cámaras, generando diversas reacciones.

Aunque el juego no culminó en un beso, la cercanía entre ambos se sintió en el público. Tras el episodio, Onelia se pronunció al respecto. “Obviamente, después de tanto tiempo, me da nervios (tener cerca a Mario), pero bueno, es algo que se dio y ya. No quiero hablar mucho de mi vida, quiero cuidarme y cuidar mi imagen un poco. La gente comenta mucho y se ve afectada mi familia”, expresó la influencer.