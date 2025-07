La actriz y modelo trans Javiera Arnillas se pronunció a través de sus redes sociales luego de las declaraciones del periodista Francisco de Piérola, quien la acusó de haberle tendido una trampa al no revelarle su identidad de género durante el acercamiento romántico que tuvieron.

Al respecto, Arnillas negó haber intentado engañarlo y le reprochó al periodista no aceptar la atracción que sintió hacia ella. “Me acusas de haberte tendido una trampa. ¿Trampa? Ay, por favor, cariño, no le llames trampa a lo que fue química. Tú me viste y te gusté, así de simple. Me viste, te atraje y ¿ahora quieres culparme de eso?”, expresó, visiblemente molesta.

Javiera Arnillas le responde a Francisco de Piérola y niega 'trampa'.

En su video, Javiera Arnillas rechazó los comentarios transfóbicos realizados por Francisco de Piérola y destacó las contradicciones en sus declaraciones, pues afirmó no recordar lo sucedido debido al alcohol, pero al mismo tiempo reconoció haberla percibido como mujer. “¿Dices que no te acuerdas de esa noche? No sabes quién soy. No sabes qué pasó porque estabas borracho. Sin embargo, luego confirmas lo que pasó y dices que parezco mujer, que me visto como mujer, pero que no soy mujer. Entonces, ¿te acuerdas o no te acuerdas?”, preguntó la activista.

Arnillas también le exigió al periodista, quien fue separado de Bethel Noticias, que respete su identidad de género y lo increpó por su renuencia a reconocerla como tal. “¿Por qué tanto miedo de llamarme como lo que soy? Mujer trans. Y no, el mundo no se va a acabar si me respetas y me llamas como lo que soy: una mujer trans”, expresó contundente.

Asimismo, la actriz dejó en claro que nunca hubo engaño de su parte y que no tiene por qué advertir a nadie sobre su identidad si apenas están conociéndose, ya que no representa ningún tipo de peligro para los demás. “Yo no te engañé. No tengo por qué estar advirtiéndole a cada persona que me conoce o que me coquetea que soy una mujer trans. Si las cosas van a algo más serio, por supuesto que te lo voy a decir. Pero exigirme eso desde el primer momento en que nos conocemos es tratarme como si yo fuera un peligro. ¿Por qué tendría que advertir sobre mi identidad? No soy un peligro. Soy una mujer, soy una persona y tengo derecho a existir sin darle explicaciones a nadie”, manifestó.

Finalmente, Javiera Arnillas le pidió a Francisco de Piérola que aceptara que lo que ocurrió entre ambos fue producto de un interés mutuo.

“Soy una mujer trans. Mujer trans. No es tan difícil decirlo. Y si tú me viste como tal, una mujer, te acercaste, me coqueteaste, me hablaste y nos besamos... Y no, Panchito, eso no te hace gay. Simplemente te hace un hombre que se sintió atraído por una mujer”, concluyó.