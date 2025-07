Actriz Javiera Arnillas acusa de transfóbico al exconductor Francisco de Piérola y revela que se besaron: “Me coqueteaste”

La actriz trans Javiera Arnillas ha acusado a Francisco de Piérola de ser una persona 'transfóbica' y reveló que se besaron hace dos meses en un conocido bar de Barranco. Javiera publicó un reel en su cuenta de Instagram respondiéndole al exconductor de televisión por haberle hecho un comentario previo en sus redes sociales: “Hola Pancho, vi tu comentario diciendo que soy un hombre. Así que, como ves, me he tomado un momento para responderte. Y como hiciste el comentario públicamente, decidí también responderte públicamente”, agregó.

En medio de la controversia generada por el comentario de Francisco de Piérola sobre identidad de género, Javiera Arnillas decidió compartir su versión de los hechos sobre cómo se conocieron: “Hace unos meses en un bar de Barranco no viste a un hombre, viste a una mujer. Nos miramos, te acercaste, me hablaste, me coqueteaste y sí, terminamos besándonos”, mencionó Arnillas.

Javiera Arnillas denuncia a Francisco de Piérola por trasnfóbico y revela episodio íntimo entre ambos

La activista trans reveló que no conocía a Francisco de Piérola hasta que una amiga le comentó acerca de él. “Realmente, yo no sabía quién eras ni lo que publicabas ni lo que hacías hasta que nos despedimos y mi amiga se acercó y me dijo: 'Javiera, ¿sabes a quién te acabas de chapar?', y yo le digo 'No, ¿quién es?'. Y me dijo quién eras”.

Tras relatar cómo fue el acercamiento entre ambos en un bar limeño, Javiera Arnillas no solo dejó en evidencia la actitud contradictoria del exconductor, sino que también expresó su decepción al descubrir el tipo de contenido que él promovía públicamente. “Obviamente, después vi todo el contenido transfóbico que haces en redes sociales y en televisión nacional y dije: 'Voy a tomar esto como uno de los momentos más humildes y de las personas con las que jamás he querido besarme'”, dijo ella.

Javiera Arnillas confronta a Francisco de Piérola tras negar encuentro: “Sí eras tú, lo recuerdas”

Luego de relatar el encuentro y expresar su desilusión ante los discursos transfóbicos de Francisco de Piérola, Javiera Arnillas lanzó una reflexión hacia el exconductor. “Entonces, si según tú soy un hombre, ¿qué dice eso de ti? O tal vez, y esto es lo más probable, sabes perfectamente que soy una mujer”.

La respuesta de Piérola no tardó en llegar. “Hola, Javier. Hace por lo menos 5 años que no piso la noche de Barranco o demás lugares cercanos. Lamento decepcionarte, pero no era yo. Saludos”. Javiera le contestó: “Sí eras tú. Me hubiese encantado que no lo fueras, pero lamentablemente sí. Eras tú”. En otro comentario resaltó: “Y encima nunca especifiqué que fuera en la Noche de Barranco… así que sí, lo recuerdas”, adicionó la actriz y modelo.