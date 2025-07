La reconocida intérprete de música criolla, Eva Ayllón, volvió a captar la atención del público con una emotiva publicación en redes sociales. Tras anunciar una simbólica pedida de mano con la que renovará su compromiso artístico con el Perú, la artista sorprendió al compartir un mensaje de profundo afecto dedicado a Daniela Darcourt, una de las voces jóvenes más importantes de la escena musical nacional.

El anuncio se dio a conocer en medio de los preparativos para el espectáculo con el que Eva Ayllón celebrará las Fiestas Patrias el próximo 19 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós. En ese contexto, recibió la visita de la salsera, quien también podría ser parte de este concierto, dada su cercanía desde que ambas compartieron momentos en 'La voz Perú'.

El romántico mensaje de Eva Ayllón para Daniela Darcourt

Durante los ensayos de su concierto por el aniversario patrio, Eva Ayllón fue sorprendida por la inesperada llegada de Daniela Darcourt a los estudios de grabación. Ambas artistas se fundieron en un cálido abrazo, momento que la criolla no dudó en compartir con sus seguidores en Instagram, acompañado de un mensaje que ha dado mucho que hablar.

Mensaje de Eva Ayllón.

“Hoy tuvimos el primer ensayo para este 19 de julio y fue toda una sorpresa para mí llegar y encontrar a mi 'bb' Daniela Darcourt. Gracias por la visita, gracias por ese abrazo y por siempre hacerme reír. Te amo, ya te extrañaba”, escribió la intérprete de “Mal Paso”, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

La fotografía, en la que ambas aparecen abrazadas, recibió miles de 'me gusta' y cientos de comentarios que celebraron la relación cercana que existe entre las dos cantantes. Los fans no tardaron en elogiar el vínculo que comparten, comparándolo incluso con una relación maternal. “Hermosas las dos, parecen madre e hija”, “Ese cariño que se tienen es único”, “Dos peruanas que me representan con orgullo”, fueron algunos de los comentarios más destacados de los usuarios.

Daniela Darcourt es amiga de Eva Ayllón. Foto: Captura instagram

Además del emotivo mensaje, ambas artistas compartieron un breve momento de baile criollo, demostrando no solo su química artística, sino también su complicidad fuera del escenario. Eva Ayllón incluso se animó a colocarle un apodo a Darcourt, llamándola “mi bb”, lo que generó ternura entre sus seguidores.