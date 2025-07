Christian Thorsen, el reconocido actor peruano que dio vida al inolvidable 'Platanazo' en la serie 'Al fondo hay sitio', atraviesa una etapa de transformación personal y profesional. A sus 61 años, dejó atrás los reflectores de la televisión para embarcarse hacia el mundo del emprendimiento. Diagnosticado en 2022 con cáncer de próstata en etapa avanzada, con metástasis ósea y pulmonar, Thorsen afrontó el desafío más duro de su vida con determinación, sentido del humor y una actitud inspiradora que ha conmovido a miles en redes sociales.

En lugar de dejarse vencer, decidió compartir públicamente su proceso desde mediados de 2023, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y esperanza. En ese camino de reconstrucción, apareció también el amor. En mayo de 2025 presentó oficialmente a su pareja, Alejandra Castillo, una joven empresaria con quien no solo comparte una relación sentimental, sino también una apuesta laboral en común: la creación de la empresa inmobiliaria Thor&Cast en Lima.

Christian Thorsen y su novia Alejandra Castillo triunfan con su firma inmobiliaria Thor&Cast. Foto: Composición LR

Christian Thorsen y Alejandra Castillo: amor y negocios

La historia de amor entre Christian Thorsen y Alejandra Castillo ha captado la atención del público no solo por su naturalidad, sino por el momento en el que floreció. Alejandra es una emprendedora multifacética: dirige un centro de belleza especializado en extensiones de pestañas y ha incursionado también en el rubro inmobiliario. Juntos, decidieron consolidar su vínculo creando Thor&Cast, una empresa que fusiona sus apellidos y representa el inicio de una nueva etapa para ambos. Ahora, la pareja vende diversas propiedades en distritos como Surco y San Borja.

La relación entre ambos ha sido muy bien recibida en redes sociales, donde sus mensajes llenos de afecto y complicidad generan constante apoyo de seguidores y colegas del medio artístico. Una de las publicaciones más emotivas de Thorsen fue: “Hace 3 años, para estas fechas, me dijeron que me iba a morir. Nadie me dijo que era de amor”. A esto, Alejandra respondió con un “Te amo” que se viralizó por su sinceridad. Su vínculo ha sido descrito como una combinación de fortaleza, reinvención y acompañamiento mutuo.

Thor&Cast: el proyecto que simboliza un nuevo comienzo

Thor&Cast no es solo una empresa, sino la concreción de un sueño compartido. La firma inmobiliaria surge como una alternativa de reinvención para Christian Thorsen, quien decidió dar un paso fuera de la actuación y apostar por un camino en el que pudiera construir estabilidad junto a su pareja.

La empresa ha despertado el interés del público, no solo por tratarse del popular 'Platanazo', sino por el enfoque humano y auténtico detrás del proyecto. La combinación del conocimiento empresarial de Alejandra y la visión estratégica de Christian, les ha permitido impulsar esta iniciativa con una base sólida y emocional. Thor&Cast es, además, un reflejo de su nueva vida: una etapa guiada por el propósito, el amor y la voluntad de seguir creciendo pese a las adversidades.