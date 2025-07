Óscar Junior Custodio, líder de la agrupación de cumbia 'La Bella Luz', ha causado revuelo en redes sociales luego de realizar polémicas declaraciones durante una transmisión en vivo. El músico peruano utilizó parte del espacio para enviar indirectas a la tiktoker Zully, con quien mantuvo una relación en el pasado. El momento fue registrado y difundido por la cuenta Carlitos TV en TikTok, generando una avalancha de reacciones.

En el video viral, Óscar Junior aparece interpretando el tema 'Mayores' de Becky G y Bad Bunny. Durante la canción, aprovechó para lanzar mensajes que muchos interpretaron como una clara alusión a Zully. “Sí, pero las flores las mandé yo primero. Esta es mi canción”, dijo el cantante en tono desafiante. Sus palabras fueron vistas como una forma de atribuirse un rol protagónico en la historia personal con la influencer.

Óscar Junior lanza indirectas a la pareja de Zully y genera críticas por burlarse de su edad en TikTok

La situación escaló cuando también mencionó, aunque sin nombrarlo directamente, a Matt Keelan, el actual vinculado sentimental de Zully. Utilizando el contexto de la misma canción, el líder de La Bella Luz se burló de su edad y lanzó otra frase provocadora: “El primero siempre marca, los demás que vengan, pero el primero es el primero y ustedes lo saben”. El comentario no pasó desapercibido para los seguidores, que interpretaron estas palabras como una actitud poco elegante del cantante.

“Solamente diré que uno tiene 20 añitos, jovencito, y prefieren los mayores”, agregó Custodio, reforzando su discurso con ironía. El tono de sus declaraciones provocó críticas inmediatas en TikTok, donde varios usuarios consideraron que el artista cruzó una línea innecesaria. Muchos coincidieron en que estas expresiones reflejan inmadurez y una actitud poco profesional, más aún viniendo de una figura pública.

Óscar Junior es blanco de burlas y críticas en redes tras polémicas indirectas contra Zully en un live

Los comentarios negativos no se hicieron esperar. Usuarios expresaron su malestar con frases como: “El primero siempre es el primer error”, o “Óscar, te agradecemos el favor que le hiciste a Zully”. "En buena hora que te equivocaste, porque gracias a eso pudimos conocer tus verdaderas intenciones". Otro comentario que se volvió viral fue: “Senderito jura que devoró”, en alusión sarcástica a la actitud del cantante durante el live.

Esta polémica ha puesto nuevamente a Óscar Junior en el foco mediático, no por su música, sino por su comportamiento en redes. Aunque no se ha pronunciado oficialmente tras el revuelo, sus declaraciones han sido interpretadas como un intento de generar atención. Mientras tanto, Zully no ha emitido ninguna respuesta pública, y los usuarios siguen reaccionando en redes, dividiendo opiniones entre quienes lo critican y quienes aún lo respaldan.