La cantante criolla Eva Ayllón reveló en una reciente entrevista con Kenji Fujimori que padece una enfermedad crónica: fue diagnosticada con depresión en la década de los 90. Esta confesión surgió luego de que el excongresista compartiera su propia experiencia con ansiedad crónica.

A pesar del diagnóstico, la intérprete de ‘Mal paso’ aseguró que ha buscado seguir adelante con su carrera artística, sin dejar que esta condición defina su vida. “Siempre decía que era tristeza, pero me decían que tenía la depresión enmascarada. Llegó un momento en que fue terrible hasta que dije: 'no, tienes que salir de acá, tienes que seguir en tus proyectos'. Cuando quiere venir, le cierro la puerta”, expresó Ayllón, reafirmando su decisión de mantenerse enfocada en lo positivo.

Eva Ayllón se sincera sobre su depresión crónica

Durante la entrevista con Kenji, Eva Ayllón comentó que lleva años luchando contra la depresión y que ha seguido distintos tratamientos con psicólogos y psiquiatras para sobrellevarla. “Yo fui diagnosticada con depresión crónica y hasta hace un par de años, a mí me tenían que ayudar porque en la noche me despertaba y me moría. Es horrible. Mi psiquiatra me ayudó muchísimo”, dijo, sincerándose sobre los episodios más difíciles que ha vivido.

La cantante criolla explicó que se trata de una enfermedad que no tiene cura y detalló que los ataques se desencadenan debido a una condición cardíaca que padece. “No se ha ido del todo, porque no tiene cura, pero trato de no darle cabida, porque tú mismo te provocas eso y la mente lo agranda (...) A mí cuando me dan esos ataques es porque yo padezco de desfibrilación, tengo arritmia, taquicardia y mi corazón quiere seguir bailando y estoy medicada, pero cuando me pasa, ahí entra mi angustia”, añadió.

Eva Ayllón defiende su amistad con Natalia Málaga

Eva Ayllón rompió su silencio sobre la denuncia que entabló su hijo Francisco García contra su amiga Natalia Málaga. En su entrevista en el pódcast de Magaly Medina, la artista peruana reveló que espera que su hijo le pida disculpas por haberla afectado y así poder sanar su vínculo. “Lo que necesito es que mi hijo entienda el daño emocional que me ha hecho. Entonces, todo puede mejorarse cuando él empiece pidiendo disculpas, porque lo que él ha hecho me ha afectado a mí”, comentó.

La cantante confesó que está distanciada de su hijo desde septiembre de 2024, a raíz de la disputa legal que él tiene con Natalia Málaga, a quien acusó de haberle rayado el carro. Esto llevó a Eva a no asistir a la boda de su hijo, ya que le indicaron que podría asistir sola, algo que ella rechazó. “No fui invitada para entregarlo. Solamente me llegó una invitación, vía WhatsApp, una foto en la que decía que podía ir yo sola. Hace mucho tiempo que yo no voy sola por las calles, menos para viajar hasta Chincha”, relató.