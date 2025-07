Eva Ayllón no se guardó nada durante su entrevista con Magaly Medina y acusó a su expareja, Paco García, de manipular a su hijo menor, Francisco García Ayllón, con el propósito de alejarlo de ella. La cantante criolla confesó que él estaría detrás de la denuncia legal que su primogénito le interpuso contra Natalia Málaga, su mejor amiga, y que, además, influiría en varias de sus decisiones, lo que ha contribuido al quiebre familiar que atraviesan actualmente.

“Mi hijo ha tenido ayuda de terceros, entre ellos su padre. Él está detrás de todo esto porque mi hijo no tiene la condición económica como para hacer esto. Ahora no sé qué tendrá mi hijo en la cabeza”, contó con mucha seguridad la cantante criolla.

Eva Ayllón recuerda que Paco García no quería tener a Francisco García: “Espero 21 años para reconocerlo”

Durante la entrevista, Eva Ayllón recordó los difíciles momentos que vivió en los 5 años de relación que tuvo con Paco García, quien es un conocido productor musical. La intérprete contó que su expareja le exigía constantemente que no tuviera al bebé (Francisco García), pero hoy agradece no haberle hecho caso.

“Este señor no creía en mi embarazo. No quería un hijo, decía que no estaba preparado. Me pidió que no lo tuviera, pero yo hablé con mis padres, hablé con mi conciencia y con Dios; y tuve a mi hijo”, compartió Eva, señalando también que durante esos años crio sola a su hijo. “Nunca me dio dinero. Más bien, me mandó a vender un carro que me había regalado para que yo pudiera pagar la clínica”, confesó

Recién cuando Francisco ya era adulto, tomó la decisión de acercarse a su padre biológico y se realizó la prueba de ADN. Fue entonces, después de 21 años, que Paco García aceptó reconocerlo legalmente.

Eva Ayllón asegura que Paco García financió la boda de su hijo

Eva Ayllón reveló que no tiene claro en qué momento su exesposo Paco García volvió a acercarse a la vida de su hijo Francisco García Ayllón. Sin embargo, confirmó que el productor musical no solo estuvo presente en la boda celebrada en mayo en Chincha, sino que también financió el evento y ocupado un lugar importante durante la ceremonia.

Este episodio ha dejado una profunda herida en la cantante, quien no asistió al matrimonio debido al distanciamiento con su hijo menor, luego de que él interpusiera una denuncia contra su mejor amiga, Natalia Málaga. Para Eva, el dolor es doble: por un lado, la distancia con su hijo; por el otro, ver que una figura paterna ausente durante más de veinte años ahora tenga un rol protagónico.

“Él (Francisco) sabe que su padre me puso las maletas en la puerta de su casa cuando yo estaba embarazada de dos meses. Ahora se han vuelto a juntar. Él ha hecho la boda, mientras que yo no sabía que se iba a casar, no sabía absolutamente nada, hasta que me llega la invitación por WhatsApp, una invitación muy informal y desagradable para una madre”, indicó la criolla.