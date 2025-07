Eva Ayllón impacta al confesar por qué no fue a la boda de su hijo y le lanza fuerte reclamo: “Yo no lo críe de esa forma”

Eva Ayllón habló por primera vez sobre el motivo por el que no asistió a la boda de su hijo menor, Francisco García Ayllón, celebrada el pasado 24 de mayo en Chincha. La famosa cantante criolla estuvo en el pódcast de Magaly Medina y explicó que una de las razones fue que su primogénito no quería que ella asistiera acompañada de Natalia Málaga, su mejor amiga y a quien él denunció el año pasado.

“No fui invitada para entregarlo. Solamente me llegó una invitación, vía WhatsApp, una foto en la que decía que podía ir yo sola. Hace mucho tiempo que yo no voy sola por las calles, menos para viajar hasta Chincha”, relató. Más adelante, dejó claro que Natalia Málaga la cuida mucho más que sus propios hijos. “Si (Francisco García) siente celos, pues yo lo lamentó mucho”, expresó.

Además, la artista confesó que no ve a su hijo desde agosto del 2024, justo cuando comenzó el proceso legal que él inició contra Málaga. Eva no ocultó su profunda decepción por la forma en que Francisco García ha manejado este asunto, y le reclamó a que reconozca el daño que le ha causado. “Necesito que mi hijo entienda el daño emocional que me ha hecho. Todo puede mejorar cuando él empiece pidiendo disculpas. Yo no lo crie de esa forma. No lo entiendo”, señaló la cantante incómoda por haberla involucrado en ese tema.

Eva Ayllón admite que la relación con su hijo está destruida y lo ve como su enemigo

Por otra parte, Eva Ayllón aseguró que la relación con su hijo de 34 años, Francisco García, está completamente rota. Incluso, considero que, pese a haberlo criado sola, hoy siente que él se ha convertido en su enemigo.

“Entiendo que el ser humano crece y hace lo que cree que está bien en la vida, pero yo hasta ahora no salgo de mi asombro, después de haber sentido un hijo tan respetuoso, tan pegado a mí. Que me diga ‘tú eres mi todo’, hace un año, no entiendo”, explicó con tristeza. “Él se aleja de mí porque obviamente no iba a vivir con el enemigo, porque mi hijo se ha transformado en mi enemigo, estando en mi propia casa”, reveló.

Asimismo, la cantante mostró su descontento por el papel que su hijo le dio a su padre, Paco García, durante su matrimonio, pese a que ella señaló que este lo reconoció cuando ya era adulto. “Este señor no creía en mi embarazo y esperó cerca de 21 años para recién conocer a su hijo. Él (Francisco) sabe que su padre me puso maletas en la puerta de su casa cuando yo estaba embarazada de dos meses. Ahora se han vuelto a juntar”, le confesó a Magaly Medina.

¿Por qué el hijo de Eva Ayllón denunció a Natalia Málaga?

Francisco García Ayllón, hijo menor de la cantante Eva Ayllón, denunció a Natalia Málaga por daños materiales. Según su testimonio, desde mediados de 2023 él y su hoy esposa, Jessica Zegarra, comenzaron a notar misteriosos rayones en sus vehículos, que solían dejar estacionados en la cochera que compartían con la madre del denunciante.

Ante la persistencia de los daños, decidieron instalar cámaras de seguridad, y fue entonces cuando, según la denuncia, lograron captar a Natalia Málaga rayando los autos con un objeto punzante. Al ser confrontada con las imágenes, García Ayllón asegura que ella reaccionó con una amenaza, insinuando que podía filtrar fotografías privadas. El hecho llevó al hijo de Eva Ayllón a tomar acciones legales, solicitando una reparación civil de S/2.000 por los daños ocasionados a los vehículos.