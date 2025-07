Eva Ayllón siempre ha sido muy reservada con su vida privada. Sin embargo, la artista criolla se animó a romper su silencio sobre la denuncia que su hijo menor entabló contra Natalia Málaga. Durante su participación en el pódcast de Magaly Medina, la intérprete indicó que Francisco debería de reflexionar sobre lo que hizo y darse cuenta de que perjudicó a su madre. “Todo puede mejorar cuando él empiece pidiendo disculpas”, indicó.



La cantante criolla contó que no ve a su hijo Francisco García Ayllón desde septiembre del año pasado, fecha que coincide con el juicio que entabló contra Natalia Málaga por haberle rayado el carro. Asimismo, indicó que ella no se involucró en la pelea entre los dos porque ambos son adultos. “Los dos son mis afectos”, dijo.

Eva Ayllón hace pedido a su hijo Francisco



Eva Ayllón, quien expuso que sus hijos no aportaban para los gastos de su casa, manifestó que le gustaría que Francisco se dé cuenta de que sus actos la han afectado directamente y le pidió que pida disculpas por las infidencias y por sus declaraciones contra Natalia Málaga, con quien mantiene una disputa legal.



“Lo que necesito es que mi hijo entienda el daño emocional que me ha hecho. Entonces, todo puede mejorarse cuando él empiece pidiendo disculpas, porque lo que él ha hecho me ha afectado a mí”, manifestó Ayllón en el pódcast que salió a la luz el pasado jueves 3 de julio. “Pero de repente él siente que no tiene que pedir disculpas”, comentó Medina, a lo que la intérprete de ‘Mal paso’, ‘Propiedad privada’ y ‘Le dije a papá’ respondió: “Bueno, pero yo no lo crié de esa forma”.