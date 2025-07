Eva Ayllón fue entrevistada por Magaly Medina y sus declaraciones vienen desatando bastante polémica. La cantante confesó que sus propios hijos, Francisco García Ayllón y Carlos Yamasaki Ayllón, le cobraban por trabajar con ella en su orquesta de música criolla. Aunque para la artista esto era algo justo, cuestionó que ellos no contribuyeran con los gastos del hogar, como el pago de luz, agua o impuestos.

“Mis hijos me cobraban. Nadie me trabaja a mi gratis. A Carlos y Francisco le pagaba su servicio y ellos no pagaban el mío en la casa”, reveló Eva Ayllón, sorprendiendo a Magaly, quien no dudó en intervenir.

“Tú le pagabas su mensualidad como tus músicos, pero ellos no pagaban ni la luz, ni el agua, ni el alquiler, no te decían ‘mamá, te ayudo para que pagues los impuestos’”, consultó, sin imaginarse la respuesta que le daría la intérprete de ‘Nada soy’. “No, no. Yo soy mamá hasta el final”, expuso muy firme.

Magaly Medina cuestiona a Eva Ayllón por la crianza que dio a sus dos hijos

Frente a esa respuesta, Magaly Medina cuestionó a Eva Ayllón por la forma en que crio a sus dos hijos. La conductora le dijo si alguna vez si alguna vez se ha arrepentido de haberlos protegido en exceso, lo que podría haber influido en su comportamiento actual.

“Pero has sido de repente mamá gallina. No te arrepientes un poco de haberlos querido proteger mucho, lo has engreído tanto que se han sentido con ciertos derechos sobre ti”, consultó, recibiendo una rápida y conmovedora respuesta de Eva Ayllón. “Pero eso es lo que hacen las mamás”, declaró.

Por otro lado, la cantante aprovechó el espacio para enviarle un desgarrador mensaje a su hijo menor, Francisco García Ayllón, con quien mantiene una relación distante desde que él denunció a Natalia Málaga y por esa razón se ausentó de su boda. “Lo amo con locura, lo extraño. Y siempre me preguntó si es que me ama y recuerda si soy su mamá, que lo traje a este mundo con tanto dolor. Y que gracias a dios no le hice caso al padre, porque si no estuviera solamente en mi memoria”, confesó.

Eva Ayllón confiesa que su hijo Francisco García lo ve como su enemigo

Eva Ayllón reveló que la relación con su hijo de 34 años, Francisco García, está destruida. Incluso, no entiende que después de haberla criado sola, él la ve como su enemigo. “Entiendo que el ser humano crece y hace lo que cree que está bien en la vida, pero yo hasta ahora no salgo de mi asombro, después de haber sentido un hijo tan respetuoso, tan pegado a mí. Que me diga ‘tú eres mi todo’, hace un año, no entiendo”, explicó con tristeza.

“Él se aleja de mí porque obviamente no iba a vivir con el enemigo, porque mi hijo se ha transformado en mi enemigo, estando en mi propia casa”, relató en el pódcast de Magaly Medina.