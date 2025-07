Tula Rodríguez compartió con sus seguidores en Instagram la enorme alegría que sintió al recibir un obsequio muy especial y una conmovedora carta de su hija Valentina, fruto de su matrimonio con el fallecido empresario Javier Carmona. La adolescente le regaló una luz LED portátil, pensada para ayudarla en su desarrollo como influencer, pero fue el contenido de la carta lo que más emocionó a la exvedette.

Al leer las palabras de su hija, Tula Rodríguez no pudo contener las lágrimas. “Crecí viéndote, admirándote, amándote. Eres fuerza, amor, lealtad, paz y más. Te amo mucho y estoy orgullosa de ti, mamá”, escribió Valentina, quien además agradeció por darle la vida y permitirle conocerla y amarla.

Las conmovedoras palabras de la hija de Tula Rodríguez para su madre

Valentina cerró su emotiva carta con un mensaje de amor y admiración hacia su madre. “Intentaré siempre recordar cuando me dices que también es tu primera vez viviendo, así que también te puedes equivocar, aunque cabe recalcar que me encanta cómo vas creciendo. La vida no se trata de sobrevivir, sino de vivir para llenarnos de momentos felices. Te amo, eres perfectamente imperfecta. Sin duda, eres inigualable. Definitivamente, nadie se compara a ti, mamá”, escribió la joven.

Muy conmovida, Tula Rodríguez respondió los detalles de su hija con un emotivo mensaje: “Mi mejor regalo de vida es mi hija. ¡Te amo, hija! Te amo. Mi Vale es lo máximo”. La conductora contó a sus seguidores lo afortunada que se siente por tener un lazo tan especial con Valentina, destacando que gestos como este la hacen sentirse la mujer más bendecida del mundo.

¿Qué enfermedad tiene la hija de Tula Rodríguez?

Valentina, la hija de Tula Rodríguez, padece una condición congénita llamada microtia, que implica la ausencia parcial o total de una oreja. Desde pequeña utiliza una prótesis auditiva para mejorar su audición y calidad de vida, y a los seis años se sometió a una cirugía reconstructiva para corregir la malformación. A pesar de estos desafíos, Valentina ha enfrentado su condición “con valentía y naturalidad”, tal como resaltó su madre en varias ocasiones.

En una entrevista con el programa ‘Día D’, Valentina expresó con firmeza sus aspiraciones: “Quiero estudiar audiología o terapia del habla”. Contó que su meta es ayudar a otras personas con discapacidades auditivas y contribuir al desarrollo de estas especialidades en el Perú, donde, según dijo, “todavía hay muy pocos profesionales que se dediquen a esto”.