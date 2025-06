Este domingo 15 de junio, en una emotiva entrevista para el programa 'Día D', Tula Rodríguez abrió su corazón al recordar los últimos años de vida de su esposo, Javier Carmona, quien falleció en 2020 tras una larga y dolorosa lucha contra el síndrome de vigilia sin respuesta. Acompañada de su hija Valentina, la conductora compartió momentos íntimos y desgarradores que vivieron como familia, especialmente en el contexto del Día del Padre, una fecha que desde entonces está marcada por la ausencia y el homenaje a quien fuera un pilar en su hogar.

Uno de los momentos más impactantes de la conversación fue la confesión de Valentina, quien recordó con claridad el instante en que su padre, al ser trasladado en camilla, perdió el conocimiento y no reconoció a Tula: “Él perdió el conocimiento y lo estaban llevando en la camilla al ascensor, y mi mamá lo estaba agarrando. Él le dijo ‘¿quién eres? ¡No me toques!’”. Tula, visiblemente afectada, añadió: “Se desconectó”, explicando que aquel episodio la dejó completamente en shock.

Con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, Tula Rodríguez expresó el profundo amor que aún siente por Javier Carmona, asegurando que su partida dejó un vacío imposible de llenar. “Lo amaba, y espero haber estado a la altura. Que me cambió la vida. Y que me quedé con nuestra niña. Que prometas que serás cumplida”, declaró la conductora, dejando ver que, a pesar del dolor, su vida sigue marcada por el compromiso de honrar la memoria del hombre que fue su compañero y el padre de su hija. Para Tula, Javier no solo fue un esposo, sino también una fuerza transformadora que la impulsó a ser una mejor madre y mujer.

Por su parte, Valentina también compartió cómo la presencia de su padre sigue siendo palpable en su hogar, aunque no siempre se mencione de forma explícita. “No lo acepta, pero sí, está presente”, dijo conmovida al describir cómo ciertas canciones aún provocan lágrimas en su madre. “Yo me doy cuenta. Ya está en su cuarto y empieza a escuchar canciones que le recuerdan a él”, añadió.