Tula Rodríguez volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir un momento cotidiano, pero tenso con su hija Valentina. A través de un video publicado en sus plataformas digitales, la conductora reveló la principal angustia que enfrenta como madre de una adolescente de 16 años: las constantes salidas de su hija los fines de semana. En el clip, se ve cómo la exvedette intenta poner límites, expresando su preocupación con una frase contundente: "¡No, Valentina! Si tú no estás en la casa, yo no duermo".

La reacción de Valentina no tardó en llegar y sorprendió a más de uno. Con tono desafiante, la joven le respondió: "¡Ay, mamá! Y tú, ¿qué hacías a mi edad?", dejando en evidencia el clásico choque generacional entre padres e hijos. Tula, visiblemente cansada, explicó que una de sus mayores razones para limitar las salidas de su hija es el agotamiento físico que sufre por esperarla despierta hasta altas horas de la madrugada, alrededor de las 2 o 3 a.m., lo cual afecta directamente su descanso y bienestar.

La preocupación de Tula Rodríguez por su hija Valentina

Con total sinceridad y visiblemente afectada por la situación, Tula Rodríguez utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores el conflicto que atraviesa con su hija Valentina, de 16 años. La conductora confesó que el crecimiento y vida social de su hija la tienen en una constante lucha emocional, entre respetar su independencia y protegerla como madre soltera.

"Chicas, abramos debate. Tengo un problema, bueno, tengo varios, pero el que me está dando dolor de cabeza es este. Mi hija tiene 16 años y empieza a tener vida social y quiere salir los fines de semana, pero yo me hago cargo de ella sola y estoy agotada de tener que estarla esperando y dormir 2 a.m. o 3 a.m.", expresó en un video que no tardó en viralizarse.

Durante la publicación, también se mostró parte de una conversación directa entre madre e hija, en la que Tula intenta razonar con Valentina. “Valentina, hija, no tienes que salir los fines de semana. No es obligación”, le dice con firmeza. La adolescente, en tono tranquilo, pero firme, le responde: “Pero, mami, ¿qué te cuesta dejarme salir?”, iniciando un intercambio donde la joven argumenta que cumple con sus responsabilidades en casa y tiene buen comportamiento.

Tula Rodríguez, visiblemente cansada, le recuerda: “Mamá está agotada”, a lo que Valentina le lanza una respuesta que ha causado reacciones divididas: “¡Ay, mamá! ¿Y tú qué hacías a mi edad?”. La exvedette concluye explicando que más allá del cansancio, también le preocupa la seguridad de su hija, ya que está sola y teme por lo que pueda pasar en sus salidas nocturnas.