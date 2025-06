Tula Rodríguez sorprendió a sus oyentes al revelar un detalle íntimo sobre su rol como madre durante una reciente edición de su podcast 'Pitukoneras'. La conductora peruana habló por primera vez en profundidad sobre la condición médica de su hija Valentina, de 16 años, quien nació con microtia, una malformación congénita que afecta el desarrollo de la oreja externa y causa discapacidad auditiva.

Tula Rodríguez explicó que Valentina estudia en un colegio privado de Lima, donde ha recibido atención especial gracias al compromiso de varias profesoras. En agradecimiento, la también exvedette confesó que ha enviado regalos personales a aquellas docentes que han mostrado un acompañamiento sensible y constante hacia su hija.

El gesto de Tula Rodríguez con las docentes de su hija

Tula Rodríguez afirmó que su reconocimiento hacia las profesoras que cuidan a su hija es una decisión completamente voluntaria. “A mí me ha pasado que cuando hay una profesora que de verdad está pendiente de Valentina porque tiene sus temas auditivos, yo le he sabido enviar regalos personales por sus cumpleaños”, relató. La conductora detalló que este tipo de gestos no obedecen a cuotas colectivas, sino al deseo de agradecer un vínculo humano valioso.

Tula Rodríguez abordó el tema de las colaboraciones escolares y expresó su postura respecto a las presiones que enfrentan algunas madres para participar en actividades de recaudación. “Cuando ponen la cuota y anteponen… ¿Y si yo no quiero? Te ponen como mala o subversiva”, criticó. Debido a su apretada agenda, prefiere cumplir con los pagos establecidos en lugar de asistir a eventos. “Cada familia tiene situaciones distintas”, afirmó.

El futuro de Valentina y su interés por la audiología

Valentina, hija de Tula Rodríguez, reflexionó durante el podcast sobre su situación auditiva y la falta de profesionales especializados en el país. “No hay muchos audiólogos y es una carrera que se necesita porque hay mucha gente que tiene discapacidad auditiva y no se hacen ver porque no saben”, declaró. Esta falta de recursos ha sido determinante en su decisión de orientar su formación profesional hacia la audiología.

Tula Rodríguez se mostró completamente dispuesta a apoyar los planes académicos de su hija en el extranjero. “Ya estamos visionando porque ella estudiará fuera, si Dios me lo permite y la economía, porque no es barato, ella quiere estudiar fuera y no me queda más que apoyarla”, sostuvo. La historia de Valentina ha sido recibida con admiración por el público, que valora la claridad con la que, a su corta edad, ha trazado su camino y busca convertirse en un apoyo para otras personas con su misma condición.