Romina Gachoy responde fuerte tras intención de Angie Jibaja por recuperar a sus hijos: "Me preocupa la exposición"

La modelo paraguaya, Romina Gachoy, respondió con firmeza luego que Angie Jibaja se presentó en televisión en Chile en el que revivió su pasado y expresó su deseo de recuperar a sus hijos y entablar comunicación con ellos tras 4 años sin verlos. “Desde el 27 de marzo del 2021 que no los he vuelto a ver, yo no lo he visto, no porque esté mal, es porque estoy viendo temas legales con el padre de mis hijos”, explicó la exchica reality. Sin embargo, la esposa de Jean Paul Santa María reaccionó preocupada por lo que ella considera una exposición de sus hijos.

La esposa de Jean Paul Santa María lamentó que se volvieran a sacar a la luz detalles de los problemas del pasado, especialmente por el impacto que puede tener en sus hijos. “Las palabras no tienen peso, sino los actos. Me preocupa la exposición mediática”, señaló Romina Gachoy.

Romina Gachoy responde fuerte tras intención de Angie Jibaja

La exmodelo Angie Jibaja, quien actualmente reside en Chile, se presentó en Chilevisión para hablar los problemas que la llevaron a internarse en un centro de rehabilitación por adicciones. Sus declaraciones resonaron en Perú, donde Romina Gachoy decidió pronunciarse. En el programa ‘América hoy’, la esposa de Jean Paul Santa María tuvo fuertes palabras para con la exchica reality.

“Yo realmente creo que lo más sano es cuando estás pasando por un proceso de recuperación es alejarte un poco de todo. (¿No te gustó que apareciera en televisión?) Sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado, yo creo que más se muestra a veces no hablando, solamente con hechos, que las palabras”, aseguró la modelo paraguaya. Luego agregó: “Me preocupa que salga a hablar cosas que no son mencionándonos a nosotros, yo le he dado la confianza de que todo se maneje en privado”, aunque también dejó claro que no están distanciadas, ya que le tiene mucho cariño por ser la madre de sus pequeños.

Angie Jibaja confiesa que Romina Gachoy le escribió por sus hijos

Durante su entreviista en televisión chilena, Angie Jibaja contó que Romina Gachoy se contactó con ella para felicitarle y hablarles de sus hijos. “Se comunicó conmigo la que es esposa del papá de mis niños, para felicitarme, para decirme que estaba feliz, que estaba bien, que creía que ya era el momento de que podía hablar con ellos, con mis hijos, porque según ellos yo siempre estuve mal”, relató con emoción. Sin embargo, confesó que ese acercamiento aún no se ha concretado, aunque mantiene la esperanza de poder reunirse pronto con sus pequeños.