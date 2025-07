Después de un largo silencio mediático, Angie Jibaja volvió a la pantalla chica en Chile al presentarse en el programa 'Primer Plano'. La exmodelo peruana habló abiertamente sobre el profundo cambio que ha experimentado en su vida, tras superar problemas de salud mental y adicciones que la mantuvieron envuelta en constantes polémicas. Actualmente, convertida al cristianismo como Testigo de Jehová, la exchica reality aseguró estar enfocada en mantenerse firme en su recuperación y trabajar por lo que más anhela: recuperar el vínculo con sus hijos.

Durante la entrevista, Angie Jibaja reveló que recibió un inesperado mensaje de Romina Gachoy, actual esposa del padre de sus hijos, quien la felicitó por su transformación y le transmitió la posibilidad de comunicarse con ellos. “Se comunicó conmigo la que es esposa del papá de mis niños para felicitarme, para decirme que estaba feliz, que estaba bien, que creía que ya era el momento de que podía hablar con ellos, con mis hijos, porque según ellos yo siempre estuve mal”, relató con emoción. Sin embargo, confesó que ese acercamiento aún no se ha concretado, aunque mantiene la esperanza de poder reunirse pronto con sus pequeños.

Angie Jibaja confiesa que Romina Gachoy se contactó tras no verlos por más de 4 años

Durante su estadía en Perú, Angie Jibaja enfrentó un duro periodo marcado por su adicción a las drogas y constantes crisis de salud mental, que la llevaron a ser internada en diversas ocasiones. En 2019, además, perdió la tuición completa de sus dos hijos menores, fruto de su relación con Jean Paul Santa María. Luego de rehacer su vida en Valparaíso, Chile, la exmodelo confesó que mantiene un leve contacto con Romina Gachoy, actual esposa del cantante, quien le ha dado un atisbo de esperanza sobre un posible reencuentro con sus pequeños. “Hemos hablado muy poquito por Instagram, no los he visto, no los veo, no hablo con ellos, es horrible”, admitió con pesar.

Asimismo, Angie Jibaja destacó la fortaleza que ha tenido para resistir la distancia con sus hijos y continuar adelante pese a todo el sufrimiento. “La verdad es que yo soy bien valiente, porque yo creo que a cualquiera que le pase lo que me pasó a mí, o no, otra persona que es más débil se quita la vida. No he dejado de luchar todos los días”, aseguró con entereza.