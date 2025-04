Jean Paul Santa María ha vuelto a hacer ruido en los medios tras sus declaraciones en 'Amor y fuego', donde expuso las irregularidades que, según él, existen en 'El valor de la verdad'. El cantante, quien fue vinculado por Ricardo Zúñiga, conocido como el 'Zorro' Zupe, en 2016, aprovechó la ocasión para desmentir las acusaciones que afectaron gravemente su reputación.

El conflicto se originó cuando el 'Zorro' Zupe declaró en 'El valor de la verdad' que tuvo un "choque y fuga" con Jean Paul antes de su relación con Angie Jibaja, una acusación que el cantante negó rotundamente. En la entrevista, Santa María no solo expuso la presunta farsa detrás del polígrafo utilizado en el programa de Beto Ortiz, sino también cómo decidió someterse a una prueba más rigurosa para demostrar su inocencia.

Jean Paul Santa María desmiente al 'Zorro' Zupe

El cantante habló sobre cómo, después de las acusaciones del 'Zorro' Zupe, decidió someterse a una prueba de polígrafo más rigurosa en un centro forense para aclarar la situación. "Eso me afectó muchísimo a mí y a mi familia, me generó una sensación de injusticia e impotencia. Me realicé una prueba del polígrafo para corroborar que lo que se dijo de mí no es cierto. Este programa juega con la credibilidad de las personas", expresó visiblemente afectado.

Jean Paul Santa María se sometió a un proceso de dos días, en el que respondió a preguntas como: "¿Ha tenido algún tipo de contacto sexual con Ricardo Zúñiga Peña alias el 'Zorro' Zupe?", "¿Ha intimado usted sexualmente con Ricardo Zúñiga Peña alias el 'Zorro' Zupe?" y "¿Ha tenido un choque y fuga con Ricardo Zúñiga Peña alias el 'Zorro' Zupe?" El resultado fue concluyente: "Es la opinión del examinador que Jean Paul Santa María Carty no presentó reacciones indicativas de engaño (NDI) al responder a las preguntas relevantes realizadas durante el examen". La pareja de Romina Gachoy destacó la diferencia entre esta prueba y la que se utilizó en el programa de Beto Ortiz, señalando que el proceso que él vivió fue más serio y riguroso.

Jean Paul Santa María y su paso por 'El valor de la verdad'

Jean Paul Santa María fue muy claro al cuestionar la validez de la prueba del polígrafo realizada en 'El valor de la verdad'. Según sus palabras, este tipo de pruebas no tienen base científica real. "Eso es una pantomima, es algo circense al lado de lo que es una prueba real de polígrafo", afirmó sin rodeos.

Además, reveló que el programa de Beto Ortiz intentó manipular sus respuestas para crear una historia acorde con sus intereses. "Yo ya sabía hasta qué pregunta iba a estar y ya sabes qué monto te vas a llevar, en qué momento van a apretar el botón rojo. De alguna manera, el equipo se encarga de inducirte hacia lo que les conviene", comentó Jean Paul.