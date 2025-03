Romina Gachoy habló en una entrevista con Karla Tarazona sobre su experiencia al criar a dos niños que no son biológicamente suyos, en medio de las dificultades derivadas de la complicada relación entre Jean Paul Santa María y Angie Jibaja.

La modelo uruguaya afirmó que tanto ella como su pareja fomentaron el vínculo entre los niños y su madre. Además, expresó sus mejores deseos para que Angie Jibaja pueda volver a tener una relación más cercana con los menores. Sus declaraciones se dieron luego de que Jibaja fuera noticia por haberse convertido en testigo de Jehová, un cambio que podría marcar el inicio de una nueva etapa para la figura peruana.

Romina Gachoy asegura que los hijos de Angie Jibaja decidieron distanciarse de ella

Durante la entrevista en el programa 'Mamá 24/7', Romina Gachoy desmintió los rumores que la señalan como la responsable de la separación entre Angie Jibaja y sus hijos. Según explicó, fueron los propios niños quienes, con el tiempo, tomaron la decisión de distanciarse. "Hay mucha gente que cree que uno los ha distanciado del vínculo con su mamá y eso es totalmente falso. (...) Hay una edad en que los chicos deciden. Cuando son chiquitos puedes pasearlos y nosotros hasta cierta edad le decíamos 'anda', los influenciábamos a que vean a su mamá, pero el problema era cuando ellos regresaban", comentó la modelo extranjera.

Romina Gachoy explicó que, dado que los niños no se sentían bien, los psicólogos aconsejaron evitar forzarlos a convivir con Angie Jibaja, quien atravesaba una etapa difícil en su vida. No obstante, aclaró que la situación podría cambiar bajo ciertas condiciones. "A nosotros los psicólogos nos decían 'lo que está haciendo es hacerlos sentir que es una tortura u obligación ir a donde no les hace bien', nos dijeron que teníamos que preguntarles si quieren. Hubo un tiempo en que ellos decidieron tomar una distancia, eso no quiere decir que sea para siempre. Es una distancia condicional a un tema que todos tenemos claro y que no está en nuestras manos, ni las de ellos", expresó.

Romina Gachoy le desea lo mejor a Angie Jibaja

Finalmente, Romina Gachoy expresó su deseo de que Angie Jibaja pueda superar sus dificultades, sanar y esforzarse por reconstruir la relación con sus hijos. "Me encantaría, de corazón, que cuanto antes pueda haber de la otra parte una recuperación y ganas de hacer las cosas bien, decir 'llevo tanto tiempo recuperándome, estos son mis estudios y lo que vengo logrando', no va a haber mayor prueba para los chicos que eso. Ellos van a decir 'está poniendo de su parte'", concluyó la pareja de Jean Paul Santa María.