Novio de Dayanita la terminó por 'citas privadas' y ella deja conmovedor mensaje: "No quiero que te vayas, eres mi vida"

Dayanita hizo pública su ruptura sentimental durante una transmisión en vivo por Kick, visiblemente afectada por la decisión de su pareja. La artista explicó que Miguel Rubio terminó con ella tras el escándalo mediático generado por el reportaje de Magaly Medina, a pesar de que, según afirmó, él siempre estuvo al tanto de su actividad. “Él sabía todo”, sostuvo con la voz quebrada, intentando justificar su situación y manifestando su dolor por la reacción del influencer.

Un día después, el 2 de julio, Dayanita recurrió nuevamente a sus redes sociales para compartir un mensaje que dejó ver el profundo momento de tristeza que atraviesa. En un video publicó un sentido texto dedicado a su expareja: “Yo sé que soy complicada y que te cuesta entenderme y peleamos mucho. No quiero que te vayas porque eres mi vida y yo te amo”, se leía. Hasta ahora, ni ella ni Miguel Rubio han dado más declaraciones sobre esta inesperada separación que ha sorprendido a todo Chollywood.

Antes de confirmar públicamente que Miguel Rubio la había dejado, Dayanita protagonizó una breve discusión con él durante una transmisión en su cuenta de Kick. Según dejó entrever, la relación se habría fracturado tras el informe de 'Magaly TV, la firme', donde supuestamente el influencer recién se enteró de que la actriz cómica ofrecía contenido para adultos y posibles 'citas privadas' desde Telegram, después de su salida de 'JB en ATV'.

Más tarde, Dayanita compartió en sus historias de Instagram emotivos mensajes dirigidos a su pareja, expresando su vulnerabilidad y afecto. “Sé que a veces puedo ser un poco fastidiosa o enojona, pero te amo profundamente y no quiero estar mal contigo. (…) Sé que te amo y no necesito a nadie más”, escribió, reflejando el doloroso momento que atraviesa tras el quiebre de su relación.

Dayanita sorprendió al contar que luego del informe de la popular 'Urraca', su exnovio la terminó: “Ya se fue. Se ha molestado por lo que ha salido en Magaly. Yo no tengo la culpa que me hayan centrado. Gente, mi novio me acaba supuestamente de terminar. Se acaba de retirar porque la bruja de Magaly sacó cosas y supuestamente él no sabía”, manifestó.

Sin embargo, la actriz cómica aseguró que miguel Rubio ya sabía a lo que se dedicaba y no entendía su actitud. “Él sabía de todas las cosas, de verdad les digo sinceramente... Primero me dijo que se iba a ir, pero no se llevó nada. Entonces le dije ‘¿Es definitivo?’ y ‘No sé’ me dijo”, contó