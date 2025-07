María Pía Copello sorprende al anunciar que renovará sus votos con Samuel Dyer: "¡Me caso de nuevo!"

María Pía Copello, la conductora de 'Mande quien mande' reveló a través de sus redes sociales que en enero de 2026 celebrará su segunda boda con Samuel Dyer, con quien tiene tres hijos y dos décadas de matrimonio. Sin embargo, lo que más impactó a sus seguidores fue el divertido detalle de que ella misma decidió organizar la renovación de votos sin avisarle previamente a su esposo.

En su cuenta de Instagram, María Pía Copello compartió imágenes probándose 3 vestidos de novia junto a su madre, doña Lucha, y con humor confesó: “Samuel se va a enterar con este video que tendremos renovación de votos jajajaja”, dejando ver la complicidad familiar y el entusiasmo con el que vive esta nueva etapa.

María Pía se casa por segunda vez con Samuel Dyer y da detalles de su boda

María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al anunciar en Instagram que renovará sus votos matrimoniales con Samuel Dyer, padre de sus tres hijos. “¡Me caso de nuevo! Pero con la misma persona. Mejor dicho: ¡renovaremos nuestros votos! Se viene la renovación de votos, así que acompañen a #LasCopello a escoger el vestido para ese día”, escribió junto a un video.

Tras la publicación, varias figuras del espectáculo no tardaron en felicitarla por esta decisión. Entre ellas, Rebeca Escribens y Katia Palma, quien bromeó: “Espero mi invitación para hacer TikTok con tu madre”.

Madre de María Pía Copello tiene inesperada reacción por la boda de su hija

Por su parte, Luisa Hora, madre de María Pía Copello, no dudó en opinar sobre los vestidos que eligió su hija para la renovación de votos, aunque no fue muy complaciente. “Velo se quiere poner, a mí me parece una huachafería, la verdad”, comentó entre risas, asegurando eso sí que será “la boda del año”.

Además, María Pía reveló que no descarta que su boda sea televisada. “Atención a las marcas, los auspicios porque esta boda tiene que facturar”, dijo su madre sobre la idea de convertir el evento en todo un espectáculo.