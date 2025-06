María Pía Copello sorprende al reencontrarse con Timoteo, pero fans la trolean: “Timoteo de Temu”

María Pía Copello quiso sorprender a sus seguidores con un inesperado reencuentro con Timoteo, el querido personaje que la acompañó durante siete años en su programa infantil, recordado como un clásico de la televisión peruana. Sin embargo, no generó las reacciones esperadas, ya que muchos se percataron de un detalle que no pasó desapercibido.

Actualmente, María Pía Copello es una de las influencers más importantes del Perú, y ha logrado conectar con grandes figuras internacionales, como el famoso youtuber Mr. Beast, quien recientemente la sorprendió con un mensaje dedicado a su hija Catalina.

María Pía y Timoteo se unen en divertido video y usuarios reaccionan

María Pía Copello se unió al trend de ‘Pobre secretaria’, tema de Daniela Romo que ha vuelto a sonar en redes sociales, pero sorprendió con la participación de Timoteo.

En el video se muestra cómo la conductora de 'Mande quien mande' se alista con un traje típico de secretaria mientras canta e ingresa a la oficina de su jefe, interpretado por el dragoncito más querido de la televisión peruana. “Un musical como en aquellas épocas: María Pía y Timoteo”, escribió María Pía en la descripción del post en Instagram, donde ya acumuló más de 8 mil 'likes'.

Sin embargo, los usuarios notaron que no se trataría del muñeco original y no dudaron en hacer bromas al respecto en los comentarios. “Timoteo de Temu”, “Timoteo de Alcohólicos Anónimos”, “Timoteo luego del Juego del Calamar”, “¿Qué le pasó a Timoteo, se metió en las drogas o qué?”, “Es Timote de PiaStore”, “Ese Timoteo está medio raro”, fueron algunos de los divertidos comentarios que destacaron en la publicación.

Aun así, hubo quienes se emocionaron por el reencuentro, recordando aquellas épocas en las que ambos eran inseparables animando la infancia de muchos peruanos con 'María Pía y Timoteo'. “No me importa que no sea Timoteo original, pero me encantó el video”, “Necesitamos su regreso, María Pía y Timoteo”, “ María Pía sin su Timoteo, no es María Pía”, comentaron los usuarios.