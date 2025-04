El empresario Samuel Dyer, esposo de la conductora de ‘Mande quien mande’, María Pía Copello, cumplió 49 años el pasado 10 de abril. Por esta ocasión especial, la madre de la presentadora, Lucha Copello, compartió un conmovedor mensaje dedicado a su yerno, en el que reveló cómo es realmente Samuel Dyer. “Lo puedo describir en una frase”, detalló la mujer en su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 80.000 seguidores.

Asimismo, María Pía, quien en enero de este año cumplió 19 años de casada con el empresario, también fue parte de los festejos. La exanimadora infantil sorprendió a su esposo con el popular trend de ‘Flores, el patrón’, regalándole un arreglo floral como muestra de su amor. El tierno momento quedó registrado en un video que ya se ha vuelto viral en TikTok.

Madre de María Pía expone como es realmente el empresario Samuel Dyer

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Lucha Copello también se sumó a las celebraciones por el cumpleaños de Samuel Dyer, esposo de María Pía Copello y padre de sus tres nietos. La madre de la conductora compartió un emotivo mensaje, en el que no solo le dedicó unas palabras por su día, sino que también reveló como es el empresario en realidad.

"Hoy, 10 de abril, es el cumpleaños de mi yerno Samuel (le digo Samueluco). Lo puedo describir en una frase: ‘Una persona maravillosa’. Que Dios te cuide. Te quiero mucho y tú lo sabes", escribió Lucha Copello, acompañando el mensaje con una foto en la que ambos aparecen sonriendo.

Publicación de Lucha Copello a su yerno Samuel Dyer, esposo de María Pía. Foto: Instagram.

La publicación no tardó en generar reacciones, y fue la propia María Pía quien comentó con un cariñoso: "Los amoooo", dejando ver el estrecho vínculo familiar que los une.

¿María Pía no visita a su madre Lucha Copello?

María Pía Copello compartió semanas atrás un video muy personal en el que visita la casa donde creció junto a su familia. La intención era mostrar un lado íntimo y emotivo de su vida, pero no todos lo tomaron de esa manera. Sin embargo, lejos de generar solo ternura, la publicación despertó cuestionamientos por parte de algunos usuarios, quienes señalaron un supuesto distanciamiento con su madre.

“Qué pena, su mamá parece que no la ve hace tiempo” y “¿Por qué no la lleva a vivir con ella?”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en redes sociales, encendiendo el debate entre sus seguidores.

María Pía decidió no quedarse callada y salió al frente para aclarar la situación y defender el vínculo cercano que mantiene con su madre, doña Lucha. “Es en serio. Creo que no conozco a nadie que pase más tiempo que Anna (Copello) y yo con nuestra mamá”, respondió, visiblemente fastidiada por las críticas. “Ay, Dios, ya ni me voy a gastar en explicar”, escribió en otro comentario, dejando en claro su incomodidad ante las acusaciones. Y para despejar cualquier duda, remató: “Mi mami nunca está sola”.