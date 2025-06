Cantantes de Son del Duke se rehúsan a cantar en vivo y María Pía les da sabio consejo: “Estas son oportunidades”

María Pía Copello pasó un incómodo momento en vivo al recibir en el set de ‘Mande quien mande’ a las integrantes de Son del Duke, grupo de cumbia que viene ganando popularidad en el país. En ese bloque del programa se realizaba un casting para encontrar a la nueva voz de esa agrupación.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Durante el segmento, la conductora Pía decidió invitar a dos de las cantantes principales, Paola Rubio y Kasandra Chanamé, para que demostraran su talento frente a las postulantes. Sin embargo, ambas sorprendieron al no hacerlo, lo que no pasó desapercibido entre los televidentes.

María Pía aconseja a las cantantes de Son del Duke tras negarse a cantar

María Pía no imaginó que viviría un tenso momento en vivo con las cantantes de Son del Duke, quienes se negaron a interpretar uno de sus éxitos en pleno programa. Sin embargo, la presentadora supo manejar bien la situación, y fiel a su estilo, les dio un sabio consejo.

"Para que las chicas se den cuenta de la calidad vocal que tienen ustedes, ¿podrían cantarme algo en vivo? Mix palabritas o lo que ustedes quieran", pidió Pía durante el segmento ‘buscando a la nueva voz’ en ‘Mande quien mande’. La vocalista Paola Rubio tenía el micrófono en mano, pero se lo pasó a su compañera Kassandra Chanamé, quien lo rechazo. Finalmente, ninguna de las dos llegó a cantar.

Ante la negativa, la conductora se mostró contrariada, pero optó por aligerar el momento con humor. “Está bien, canto yo, canto yo”, señaló entre risas. Luego, aprovechó para dejarles un mensaje claro a las integrantes del grupo: “Estas son oportunidades”, dando a entender que deben aprovechar al máximo cada espacio que les brinda la televisión.

María Pía Copello expone delicado problema de salud que enfrenta

María Pía Copello, conductora e influencer peruana, generó inquietud entre sus seguidores al contar que recientemente sufrió una descompensación mientras trabajaba en la creación de contenido. A través de sus historias de Instagram, reveló que lleva más de un mes sintiéndose mal y que el episodio fue consecuencia de una decisión poco acertada con respecto a su salud.

“No soy invencible, me descompensé porque me puse vitaminas sin comer y eso no es recomendable”, confesó Pía, con el estilo relajado que la caracteriza, pero dejando un claro mensaje de advertencia.

Con su habitual sentido del humor, también bromeó sobre la situación: “Hierba mala nunca muere. Para que vean que soy invencible jajajaja. Fuera de bromas, luego de esa descompensación hablé con mi doctor y ya estoy operativa nuevamente.”