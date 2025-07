Después de la controversia por filtrar conversaciones privadas con Daniela Cilloniz, Paolo Guerrero reapareció públicamente junto a Ana Paula Consorte en el programa 'Mande quien mande'. Ambos participaron en una emotiva sorpresa para Kiara, una joven fanática de Alianza Lima que concursaba en el segmento 'Baila quinceañera'. Sin embargo, el momento se tornó inesperadamente incómodo por un comentario de Mario Hart.

El exchico reality insinuó en tono de broma que Paolo Guerrero siempre estaba 'vigilando' a su pareja y no era la primera vez que visitaba el set del programa: “Es la primera vez en cámaras, porque Paolo, yo siempre lo he visto, viene ‘chequeando’ a su mujer”. Ante esto, el ‘Depredador’ no se quedó callado y le lanzó una respuesta rápida que dejó a todos sorprendidos: “Estoy igual que tú, chato”, replicó, generando risas y asombro en el set.

Paolo Guerrero estuvo por primera vez en el set del programa 'Mande quien mande', acompañado de Ana Paula Consorte, donde juntos sorprendieron a una quinceañera firmándole una camiseta de Alianza Lima. Sin embargo, en medio de la celebración, Mario Hart lanzó un comentario que generó tensión al insinuar que el ‘Depredador’ 'vigilaba' constantemente a la madre de sus dos hijos, recordando que no era la primera vez que ella asistía al programa, pues ya había ido en varias oportunidades.

Ante esto, el futbolista no dudó en encararlo y le insinuó que él hacía lo mismo con su esposa, Korina Rivadeneira, quien es conductora de 'Desvelados. Durante el tenso momento, María Pía Copello intervino para aclarar que el jugador de Alianza Liam no “chequea” a su pareja, sino que simplemente la acompaña. Por su parte, la popular ‘Carlota’ minimizó las palabras de Mario Hart con humor y remató: “Contigo no queremos hablar”.

Paolo Guerrero le responde a Daniella Cilloniz por difundir chats privados

En el programa de Magaly Medina, Daniella Cilloniz sorprendió al revelar que no solo recibió un mensaje de advertencia por parte de Ana Paula Consorte, sino que también fue directamente increpada por Paolo Guerrero. “Hola Daniela, solo quiero decirte que nosotros no somos amigos y que respetes a mi familia. Es lo único que te pido. Muchas gracias”, fue el contundente mensaje que el futbolista le envió.

Durante la grabación, la exreportera no dudó en mostrar ante cámaras el mensaje privado que el ‘Depredador’ le hizo llegar vía Instagram. El texto, aunque breve, dejó clara la postura del delantero de Alianza Lima, quien le exigió a Daniella respeto hacia su familia y reiteró que entre ellos no existía ningún tipo de amistad.