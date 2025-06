Bruno Agostini fue el invitado número 15 de 'El valor de la verdad', donde no solo se llevó el premio mayor de S/50.000, sino que también dejó al público impactado con confesiones íntimas y polémicas. El exchico reality respondió con franqueza las 21 preguntas planteadas por Beto Ortiz, logrando superar la temida última interrogante que suele poner en jaque a los participantes.

El momento decisivo llegó cuando Ortiz le preguntó: "¿Te engañó Milett Figueroa con Pablo Heredia?", a lo que Bruno respondió de manera contundente: "Sí". Con esa afirmación, el español no solo se aseguró el jugoso premio, sino que también reveló una de las historias más comentadas de la noche. Durante el programa, el modelo detalló que mantuvo un romance secreto con Milett Figueroa cuando ambos eran solteros, el cual calificó de "clandestino", ya que ambos estaban de acuerdo en no hacerlo público.

Bruno Agostini y la relación clandestina con Milett Figueroa

A lo largo del programa, Bruno Agostini explicó que su vínculo con Milett Figueroa se mantuvo en secreto durante más de un año. Según relató, ambos comenzaron a salir tras coincidir en una reunión de amigos y existía un gran afecto entre ellos. "Era una chica que vale muchísimo", expresó Agostini, quien además reveló un peculiar episodio en casa de la modelo. La madre de Milett, Doña Martha, lo habría sorprendido en paños menores. "Incluso su madre me vio cubierto solo con una toalla, ya que no sabía que ella estaba presente en su casa", comentó.

El hermano de Fabio Agostini también se mostró incómodo con las declaraciones de Doña Martha, quien aseguró públicamente no conocerlo. "Ella ha dicho que no me conoce, que no soy nadie en la vida. Pero no se da cuenta de que esos comentarios también afectan a su hija, aunque sea de forma inconsciente. Yo siempre he sido un luchador, así que le pido que se refiera a mí con respeto, señora", enfatizó.

En otro momento clave, Bruno Agostini reveló que recién se enteró que Pablo Heredia también tenía una relación clandestina con Milett Figueroa al mismo tiempo que él. "Sí, conmigo era algo clandestino y hace unas semanas me entero de que el señor Pablo era clandestino, me gustaría hablar con él en confianza en plan amigos", explicó. Además, agregó durante otra pregunta: "Es normal que si tú estás viéndote a Pablo, las demás relaciones tienes que decir que no estás con nadie".