Las preguntas de ‘El valor de la verdad’ a Bruno Agostini

Bruno Agostini estará en el temido sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ este 29 de junio, donde enfrentará un cuestionario directo y sin filtros sobre los episodios más comentados de su vida sentimental y su paso por la televisión peruana. Las confesiones del exchico reality de 'Combate' y 'Esto es guerra' prometen sacudir nuevamente a Chollywood.

Durante el programa conducido por Beto Ortiz, el exchico reality español responderá preguntas sobre sus presuntos romances con conocidas figuras de la farándula local como Milett Figueroa, Michelle Soifer, Shirley Arica, entre otras, así como detalles de relaciones clandestinas y conflictos mediáticos que protagonizó en el pasado.

Las preguntas que Bruno Agostini responderá en 'El valor de la verdad'

Bruno Agostini enfrentará en ‘El valor de la verdad’ un cuestionario que sacará a la luz sus romances con Milett Figueroa, Michelle Soifer y Melissa Loza, además de polémicas sobre Jamila Dahabreh y Shirley Arica. Cada respuesta del modelo español promete revelar secretos desconocidos de su vida personal y reavivar viejas controversias en la farándula.

¿Tuviste una relación clandestina con Milett Figueroa?

¿Tuviste un romance con Michelle Soifer?

¿Tuviste un choque y fuga con Melissa Loza?

¿Te peleste lcon 'Coto' Hernández por jamila Dahabreh?

¿Fue armani tu romance con Shirley Arica?

Los romances de Bruno Agostini con Milett Figueroa y Michelle Soifer

Bruno Agostini no se guardó nada al confesar detalles íntimos sobre su vínculo con Milett Figueroa, asegurando que vivieron momentos de gran intensidad. “Me agarra la mano así. Con lo cariñosa que estaba conmigo y lo bien (...) No te preocupes, vámonos a mi casa, ay Dios mío. Hacíamos el amor de una manera impresionante”, relató el modelo español, dejando en claro la química que existió entre ambos. Además, aprovechó para enviar un mensaje directo a la madre de la modelo, Martha Valcárcel: “Su madre salió en televisión hablando de mí de una manera inadecuada. La próxima que se pronuncie sobre mí, hágalo con respeto”.

Por otro lado, el exchico reality recordó un incómodo episodio que vivió con Michelle Soifer, motivado por los celos. “Una vez fuimos a un bar, yo tenía el celular y me dice: ‘¿Con quién estás hablando?’ y me lo saca. Yo le digo: ‘Yo hablo con quien se me cante y tú estás mal de haber tocado mi teléfono’. Se fue corriendo llorando y entre Alejandra Baigorria y me dice unas locuras”, contó.