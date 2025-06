Bruno Agostini confesó en 'El valor de la verdad' que tuvo un romance con Michelle Soifer cuando ella aún mantenía una relación con Erick Sabater. La revelación generó sorpresa por el contexto en que ocurrió este vínculo.

El exchico reality español explicó que fue un gran apoyo para Michelle Soifer durante su crisis sentimental con Sabater, lo que terminó acercándolos cada vez más. Además, los conflictos personales que él mismo tenía con Erick habrían influido en la decisión de involucrarse con la cantante.

Bruno Agostini confiesa un vínculo amoroso con Michelle Soifer, mientras aún estaba con Erick Sabater

Bruno Agostini impactó al confesar en 'El valor de la verdad' que mantuvo un romance con Michelle Soifer cuando ella aún no había terminado su relación con Erick Sabater. "Discutían y se notaba que no estaban bien. Estuvieron bastante tiempo así", señaló el influencer español.

Agostini también reveló que fue un constante apoyo para Michelle durante los momentos difíciles que atravesaba con Erick Sabater. "Estaban mal. Me contaba los problemas", expresó, dejando entrever que su cercanía con la cantante se dio en medio del conflicto con su entonces pareja.

Bruno Agostini contó que decidió involucrarse con Michelle Soifer no solo por la cercanía que tenía con ella, sino también por los constantes enfrentamientos con Erick Sabater. "No lo c**** porque no éramos muy amigos. No tiene nada que ver conmigo. Tuvimos una pelea en televisión, incluso. Lleva 30 minutos hablando pestes de mí", comentó el español, dejando claro que no sentía lealtad hacia el modelo.**

El exchico reality agregó que era evidente que la relación entre Michelle y Sabater no iba bien, y que eso influyó en su decisión. "Yo sabía que la relación con Michelle estaba mal. Entonces, claro, medio enemigo, mi mejor amiga… lo vas entendiendo ahora", dijo entre risas sarcásticas, dejando entrever cómo se dio el romance con la chica reality.