Bruno Agostini expone a Milett Figueroa y confiesa que mantuvieron una relación clandestina: “Fue dos veces a mi casa”

Bruno Agostini reveló que mantuvo una relación clandestina con Milett Figueroa años atrás. Durante su participación en ‘El valor de la verdad’, el exchico reality aseguró que la hoy novia de Marcelo Tinelli “fue dos veces a mi casa”. Agregó que, en ese entonces, ambos eran solteros y él tenía 29 años.

Agostini explicó que calificó su romance como "clandestino" porque él mismo le pedía a Milett que no lo hiciera público ni mencionara que estaban juntos, dejando entrever que temía una mala reacción de la prensa. “Era una chica que vale muchísimo”, expresó, al tiempo que confesó que su relación con la modelo peruana duró más de un año.

Bruno Agostini revela íntimo momento con Milett Figueroa en casa de la modelo

Bruno Agostini sorprendió al contar un peculiar y comprometedor episodio que vivió con Milett Figueroa. Según relató en El valor de la verdad, Doña Martha, madre de la modelo peruana, lo habría encontrado en paños menores dentro de su propia casa, tras un encuentro con su hija.

“Teníamos 29 años, había un afecto entre los dos. Después de una reunión de amigos, nos conocimos y pasó lo que tenía que pasar, como en todo el mundo. Incluso su madre me vio cubierto solo con una toalla, ya que no sabía que ella estaba presente en su casa”, confesó el exchico reality.

Agostini también se mostró incómodo con las declaraciones de Doña Martha, quien, según dijo, lo habría menospreciado públicamente. “Ella ha dicho que no me conoce, que no soy nadie en la vida. Pero no se da cuenta de que esos comentarios también afectan a su hija, aunque sea de forma inconsciente. Yo siempre he sido un luchador, así que le pido que se refiera a mí con respeto, señora”, sentenció el español.

PUEDES VER: Milett Figueroa disfruta salida familiar con Marcelo Tinelli antes de las fuertes confesiones de Bruno Agostini

¿Quién es Bruno Agostini, invitado de ‘El valor de la verdad?

Bruno Agostini, modelo y empresario español, se hizo conocido en Perú gracias a su participación en los realities ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’, donde destacó por su físico, personalidad frontal y polémicas constantes. Al igual que su hermano Fabio, fue uno de los chicos reality más comentados de su época, dejando huella en la televisión nacional.

Tras más de nueve años alejado del medio, Bruno reapareció en abril de 2024 en ‘El valor de la verdad’. En entrevista con ‘América Hoy’, confesó que decidió dejar la TV porque sentía que vivía en una burbuja y quería perseguir nuevos objetivos en España. Hoy está completamente enfocado en sus negocios y proyectos personales, lejos de los reflectores y del mundo del espectáculo.