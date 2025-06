John Kelvin es ampayado besándose con su ex Glenda Rodríguez tras exponer su deseo de volver con Dalia Durán

John Kelvin fue sorprendido por las cámaras de 'Magaly TV, la firme' en un momento íntimo con su expareja Glenda Rodríguez, quien a fines de 2024 lo denunció por agresión física. En el avance del programa se difundieron imágenes donde se observa al cantante subir a un auto junto a la bailarina y luego compartir un apasionado beso, situación que ha generado críticas hacia el exvocalista del Grupo 5.

Este ampay ocurre tan solo días después de que John Kelvin apareciera en el set de la Chola Chabuca junto con Dalia Durán, a quien le entregó un ramo de flores y confesó públicamente su intención de reconquistarla, pese a que fue denunciado por ella por agresión sexual. “Tanto tú como yo vamos a empezar a escribir nuestra propia historia y quién sabe en ocho o más años nos podamos volver a encontrar, porque cuando he visto las imágenes y no quiero que me lo niegues, han pasado imágenes muy lindas”, manifestó el cumbiambero.

Dalia Durán rechaza a John Kelvin tras intentar regresar con ella

El 30 de junio, 'Magaly TV, la firme' difundió imágenes del cantante John Kelvin besándose con su expareja Glenda Rodríguez, justo después de que él manifestara su deseo de reconciliarse con Dalia Durán en el programa 'Esta noche' de América TV. En el avance del programa, se observa al cumbiambero dentro de un auto junto a Glenda, compartiendo un beso que sorprendió a la audiencia y encendió la polémica por el contraste con sus recientes declaraciones.

Por su parte, Dalia Durán dejó en claro que no tiene intenciones de retomar su historia con el cantante, argumentando que Kelvin no supo proteger a su familia cuando estuvieron juntos. Además, subrayó su falta de confianza en las promesas del artista. “Yo ya no creo en las palabras. John me puede decir muchas cosas a nivel nacional, pero para mí no tienen importancia. Lo más importante es lo que yo puedo percibir día a día, cómo se comporta como padre y el respeto que puede tener hacia mí”, sentenció la cubana.

Dalia Duran revela cómo es su relación con John Kelvin

Durante su reciente participación en el programa de la Chola Chabuca, Dalia Durán fue enfática al explicar cómo es el vínculo actual con John Kelvin. Si bien ambos dejaron atrás los conflictos legales y mediáticos que protagonizaron en el pasado, la cubana subrayó que su principal interés es garantizar un entorno sano y estable para sus hijos, alejándolos de cualquier tipo de confrontación.

“No tenemos una relación de pareja, pero sí una relación tranquila. Una comunicación pacífica y de respeto, sobre todo. John lo tiene muy claro. Fueron una de las condiciones. Respeto por mis hijos. Los voy a poner en primer lugar”, sostuvo la exbailarina.