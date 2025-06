John Kelvin admite que quiere volver con Dalia Durán, pero ella lo rechaza: “No creo en las palabras”

John Kelvin y Dalia Durán estuvieron en el programa 'Esta noche' con La Chola Chabuca, marcando su primer encuentro en televisión tras el episodio de violencia que los separó. Como se recuerda, en 2021, el cantante fue denunciado por Dalia por violencia, lo que lo llevó a ser condenado y pasar más de un año en prisión.

Durante la entrevista, ambos sorprendieron al anunciar una colaboración musical y hablar sobre cómo llevan hoy su relación. En medio de la conversación, John Kelvin insinuó que en el futuro podrían volver a estar juntos, pero la modelo y cantante cubana fue clara al rechazar la idea y afirmó que no confía en sus palabras.

Dalia Durán rechaza a John Kelvin

John Kelvin ingresó al set llevando un ramo de tulipanes blancos y cantando frente a su expareja. Visiblemente conmovido tras ver imágenes junto a Dalia Durán y sus hijos, el cantante expresó su deseo de que, con el paso de los años, puedan reencontrarse como pareja.

“Quiero que imagines este ramo blanco como un libro con hojas blancas y que seas una mejor versión de ti y empieces a escribir tu propio destino, y me vas a tener siempre cuando quieras que te apoye. Tanto tú como yo vamos a empezar a escribir nuestra propia historia y quién sabe en ocho o más años nos podamos volver a encontrar, porque cuando he visto las imágenes y no quiero que me lo niegues, han pasado imágenes muy lindas”, expresó el cumbiambero.

Sin embargo, Dalia Durán fue contundente al rechazar la posibilidad de una reconciliación. Recordó que John no protegió a su familia cuando estaban juntos y aseguró que ya no confía en lo que él dice. “Yo ya no creo en las palabras. John me puede decir muchas cosas a nivel nacional, pero para mí no tienen importancia. Lo más importante es lo que yo puedo percibir día a día, cómo se comporta como padre y el respeto que puede tener hacia mí”, sentenció la cubana.

Dalia Durán revela cuál es su relación con John Kelvin

Ante la pregunta de La Chola Chabuca, Dalia Durán fue clara al definir la relación que mantiene actualmente con John Kelvin. Aunque dejaron atrás los conflictos legales y mediáticos, la cubana explicó que su prioridad es mantener un entorno sano para sus hijos.

"No tenemos una relación de pareja, pero sí una relación tranquila. Una comunicación pacífica y de respeto, sobre todo. John lo tiene muy claro. Fueron una de las condiciones. Respeto por mis hijos. Los voy a poner en primer lugar", sostuvo durante la entrevista.