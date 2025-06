John Kelvin y Dalia Durán anuncian nueva canción tras reaparecer juntos en televisión: "Se dio el momento"

John Kelvin y Dalia Durán reaparecieron juntos en el programa ‘Esta noche’ de La Chola Chabuca para anunciar el lanzamiento de su nueva canción en conjunto, titulada ‘Entre barreras’, inspirada en la historia que vivieron como pareja. La inesperada presencia de ambos en el set generó sorpresa, considerando el pasado cargado de conflictos y denuncias.

John Kelvin y Dalia Durán volvieron a compartir cámaras tras el escandaloso final de su relación, marcado por acusaciones de agresión física contra el cantante. Durante la entrevista, Dalia fue clara al señalar que, pese a tenerlo nuevamente en su entorno, su vínculo se limita a temas familiares y artísticos, sin ninguna intención de retomar una relación sentimental.

John Kelvin y Dalia Durán se juntan para iniciar su trayectoria musical

John Kelvin y Dalia Durán sorprendieron al anunciar la preparación de una canción inspirada en su complicada historia. “Esto es todo un proceso. Para haber llegado a esta etapa de estar junto a John para grabar, ha pasado uf... no te imaginas”, expresó Dalia, recordando el difícil camino recorrido tras haber denunciado al cantante por agresiones.

John Kelvin reveló cómo se dio el acercamiento y la organización del proyecto musical. “La llamé y le dije: 'Oye, te he compuesto tres canciones, pero quiero que escuches una de las tres'”, comentó el cumbiambero. “El proyecto ya me lo había comentado anteriormente, pero no me animaba. Faltaba sanar ciertas heridas, y bueno, se dio el momento”, contó Dalia.

Dalia Durán confiesa su vínculo con el cantante John Kelvin

Dalia Durán está nuevamente en el ojo público tras reaparecer en un programa en vivo junto a su expareja John Kelvin, a quien denunció en reiteradas ocasiones por agresiones. Ambos mostraron una actitud más calmada, contrastando con el conflictivo pasado que marcó su relación.

Frente a las preguntas de La Chola Chabuca, Dalia aclaró cuál es su relación actual con el cantante: "No tenemos una relación de pareja, pero sí una relación tranquila. Una comunicación pacífica y de respeto, sobre todo. John lo tiene muy claro. Fueron una de las condiciones. Respeto por mis hijos. Los voy a poner en primer lugar."