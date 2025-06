Magaly Medina critica duramente a Ernesto Pimentel tras entrevista a John Kelvin: "Una payasada"

Durante su programa 'Magaly TV La Firme' del 23 de junio, Magaly junto a la psicóloga Mónica Cabrejos hablaron sobre la situación del cantante John Kelvin y su expareja Dalia Duran. Según la conductora, lejos de mostrar una reflexión sobre lo ocurrido, la entrevista en 'La chola Chabuca' buscó dar un aspecto de amor y reconciliación que no se corresponde con la realidad de una relación tormentosa con episodios de violencia.

El segmento emitido el sábado anterior en el espacio de Ernesto Pimentel generó controversia por el tono con el que se abordó la situación. Tanto Kelvin como Durán aparecieron vestidos de blanco, en una puesta en escena que incluyó flores y una canción interpretada a dúo. El mensaje central fue su intención de dejar atrás los conflictos por el bienestar de sus hijos. No obstante, para Medina, esta presentación fue una “puesta en escena” cuyo objetivo fue desviar la atención del público de los hechos reales.

Magaly arremete contra 'La chola Chabuca',

“Todo eso fue una payasada, un show para esconder lo que realmente ocurrió”, comentó la periodista, quien muy molesta dijo que la entrevista buscó maquillar una relación que calificó como tóxica y destructiva. Medina enfatizó que, en lugar de reconocer con responsabilidad lo vivido, ambos involucrados optaron por mostrar una imagen edulcorada, al ignorar la seriedad de los actos de violencia que se denunciaron públicamente.

criticó abiertamente al programa conducido por Ernesto Pimentel, al que calificó como una especie de “lavadero de imagen” que permite a personajes mediáticos involucrados en escándalos limpiar su reputación ante el público. A juicio de Medina, el espacio se ha convertido en una plataforma que ayuda a figuras con comportamientos cuestionables a reaparecer como “angelitos”, en palabras de la propia conductora.

“Este programa se ha convertido en una especie de lavandería de imagen para todos aquellos que han hecho un estropicio de su vida. Ahora, de la mano de la Chola, se quieren presentar como angelitos”, sentenció, al señalar que el enfoque del programa suaviza la gravedad de ciertos temas en favor del espectáculo.

Magaly en contra de la violencia

En un tono más contundente, la conductora se refirió a la agresión como un “delito” y no como un simple malentendido o error, al señalar que minimizarlo envía un mensaje erróneo a la sociedad. “Eso fue un delito, no un error, ni algo que se pueda disfrazar. Ellos tienen que asumir lo que pasó”, afirmó Medina, al dejar claro que, desde su punto de vista, ningún acto de violencia debe ser justificado ni encubierto bajo una narrativa de reconciliación.

Finalmente, Medina hizo un llamado a la responsabilidad de los medios de comunicación al abordar casos de violencia, al advertir sobre el riesgo de convertir situaciones delicadas en contenido banal. “La gente no tiene que reírse de estos temas ni permitir que se presenten como si no hubiera ocurrido nada. La violencia es un delito y no se debe frivolizar de esta manera”, concluyó.