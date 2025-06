Anthony Aranda rompe su silencio tras exponerse encuentro privado entre Melissa Paredes y Bruno Agostini

Bruno Agostini reveló en 'El valor de la verdad' que tuvo un encuentro privado con Melissa Paredes y Andrea San Martín al mismo tiempo, dejando en shock a Beto Ortiz. De inmediato, la noticia causó gran revuelo y fue tendencia en redes sociales, donde diversos usuarios empezaron a etiquetar a Anthony Aranda, actual esposo de la exconductora de 'América hoy'. Varias horas después, el 'Activador' decidió hablar por primera vez sobre esta polémica y aseveró que el tema "no es de mi incumbencia".

Cabe destacar que durante su participación en 'El valor de la verdad', Bruno Agostini respondió en la pregunta 17 que tuvo una noche de pasión con ambas exchicas reality e incluso aseguró que su hermano Fabio "no quiso unirse", marchándose del cuarto en el cual se encontraban.

Anthony Aranda responde por encuentro privado entre Melissa Paredes y Bruno Agostini

"Hoy desperté y vi que me habían etiquetado en varios videos sobre un programa que salió ayer y quiero contarles un poquito mi opinión", expresó Anthony Aranda al inicio de su historia de Instagram, haciendo clara referencia a las confesiones del español Bruno Agostini en 'El valor de la verdad' el pasado domingo 29 de junio.

Tras esto, el 'Activador' deslindó la posibilidad de no creer del todo en lo revelado por Bruno Agostini. "De lo que se habló, creo que a ustedes ni a mí nos incumbe, si es verdad o si es mentira, la verdad, no tiene importancia", aseguró Anthony Aranda. Asimismo, sorprendió al señalar que, de ser cierta la información brindada por el exchico reality, no tendría problema alguno.

"Y si es que fuese verdad y mi esposa, hace muchos años, soltera, se divirtió, ¡bien, se lo celebro, qué bien! No pasa nada, poco show, poco show", sentenció Anthony Aranda, defendiendo de esta manera a su esposa Melissa Paredes.