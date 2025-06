¿Le lanzó indirecta a Jefferson Farfán? Yaharia Plasencia estrena nueva canción y enciende las redes: "¿No que eres Galáctico?"

¿Quién es el destinatario de "El ex machito"? Yahaira Plasencia lanza tema lleno de indirectas | Composición LR

La salsera Yahaira Plasencia ha vuelto a acaparar las miradas tras el lanzamiento de su reciente tema, 'El ex machito', una canción llena de indirectas que muchos vinculan con su ex pareja, Jefferson Farfán. La letra, marcada por frases con doble sentido y referencias futbolísticas, deja entrever el objetivo de la canción.

Con expresiones como “Se acabó tu partido, bebé. Ahora otro lleva la 10” y “¿No que eras galáctico?”, la artista de 31 años lanzó claros mensajes, lo que ha generado una ola de reacciones en las redes sociales.

¿Qué posibles referencias hace a Jefferson Farfán?

Antes del estreno, Plasencia ya dejaba entrever algunas frases que hacían referencia a su pasada relación, aunque sin mencionar nombres. Entre ellas destacan: “No me dejaba tener amigos” y “Al principio todo era amor, y luego quería decidir todo por mí”, dejando en evidencia la toxicidad de su pasado y el impacto negativo que tuvo en su vida.

En su nuevo tema, los guiños hacia su ex pareja son más que evidentes. Frases como “Yo no te voy a dar más luz”, “Jugador, se te acabó tu partido” y “Mete muchos goles, pero está en fuera de zona” refuerzan la idea de una crítica directa. Además, Plasencia deja entrever que este personaje seguiría buscándola a pesar de tener una nueva pareja: “Quiere su remember y ya tiene otra persona”.

Asimismo, en el videoclip de 'El ex machito', se presenta la figura de un hombre con características físicas similares a las de Jefferson Farfán. Aunque su rostro no se muestra en ningún momento, la silueta y la contextura han llevado a los espectadores a asumir que se trata de una alusión directa al ex futbolista.

Reacciones de los fans

Los comentarios en YouTube y en diversos TikToks referenciales a la canción son mayoritariamente positivos, destacando la valentía de Yahaira Plasencia por lanzar un tema tan directo y han respaldando la canción.

Los comentarios no se hicieron esperar. Bajo el videoclip oficial en YouTube, los seguidores aplaudieron el lanzamiento y respaldaron a Yahaira con entusiasmo. “¡Amo la canción! ¡Ahora sí, Yahalover! Díganle al fanático que la Patrona tiene luz”, escribió una usuaria emocionada. Otro comentario que destacó fue: “Le metiste un golazo al galáctico, buenísima Yaha. ¡Bravo desde España!”, dejando claro que el tema ha logrado conectar tanto con el público local como internacional.