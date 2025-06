Bruno Agostini y la 'picante' pregunta que esquivó sobre Shirley Arica en ‘El valor de la verdad’: ¿cuál fue?

Al exponer su vida personal en el 'Valor de la Verdad', el 'exchico reality' logró ganar los 25 mil soles. El domingo 29 de junio, tras varios años alejado de la televisión peruana, el modelo Fabio Agostini volvió con fuertes confesiones.

"Me voy a presentar porque siempre quedaron algunas cositas pendientes por el camino, y creo que es necesario decir siempre la verdad", comento Bruno antes de grabar el programa. "Aquí estamos de nuevo, después de seis años fuera de la televisión peruana... No estoy nervioso. Llevo mucho tiempo evitando hablar".

PUEDES VER: Anthony Aranda rompe su silencio tras exponerse encuentro privado entre Melissa Paredes y Bruno Agostini

¿Cuál fue la única pregunta que no respondió Bruno Agostini en el 'EVDLV'?

La única pregunta que no respondió Bruno Agostini fue sobre la modelo Shirley Arica. Al llegar a la pregunta 15, Beto Ortiz realizó la pregunta: "¿Fue Armani tu romance con Shirley Arica?". Iba a responder el modelo, pero su amigo Renzo Spraggon apretó el botón rojo para que no respondiera, lo que causó sorpresa a todos.

"¿Por qué hiciste eso si él dijo que la quería responder? ¿Qué parte de "la quiero responder" no entendiste?", empezó a decir Beto Ortiz al modelo, a lo que Renzo respondió: "Hay cosas que por ahí es mejor dejarlas ahí", finalizó.

¿Cuál fue la pregunta de reemplazo?

Al apretar el botón rojo, Beto Ortiz tuvo que cambiar la pregunta por una nueva que tenía en su bolsillo, a pesar de que el conductor quería escuchar la respuesta sobre Shirley Arica.

La nueva pregunta fue: "¿Tienes más jale que Fabio con las mujeres?" lo que el modelo respondió: "Sí" y agregó: "No me gusta compararme con mi hermano, pero en la intimidad, Fabio es el amargado y yo el loco, divertido, aventurero, el que siempre está de fiesta he sido yo".