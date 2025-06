Florinda Meza explicó el motivo por la que Chespirito no quiso ser padre con ella: “Sacrificar eso por nuestra relación fue una prueba de amor”

Florinda Meza, la reconocida actriz que formó parte del elenco de 'El Chavo del Ocho' y viuda del difunto actor Roberto Gómez Bolaños, rompió su silencio en una entrevista realizada en 2014 con el periodista Gustavo Adolfo Infante. En esta conversación, habló abiertamente sobre su vida personal y reveló aspectos desconocidos de su relación con el comediante y de su carrera profesional.

Tras el estreno de la bioserie ‘Chespirito: sin querer queriendo’ en la plataforma Max, la actriz mexicana ventiló muchos temas personales y dejó una ola de preguntas entre los usuarios que comentaban con los fans sobre el porqué no pudo tener hijos con el famoso productor de televisión.

Florinda Meza también se refirió sobre los hijos de Gómez Bolaños. Foto: AZCentral

¿Por qué Florinda Meza no tuvo hijos con Chespirito?

Durante años de especulación, la respuesta de Florinda Meza fue clara en la entrevista sobre el tema. La popular 'doña Florinda' reveló que Roberto se había practicado una vasectomía antes de iniciar su relación con ella y que, pese a las posibilidades médicas de revertirla, él decidió no hacerlo: “Después de dos años de vivir juntos, cuando todavía se podía revertir la vasectomía, se lo propuse. Pero él me explicó por qué no lo haría. Un hijo mío, amándome como me amaba, sería su adoración, y él no podría con la culpa de amar menos a los otros”, explicó Meza.

La actriz explicó que la decisión fue complicada; sin embargo, logró entender las razones de su pareja. Es por eso que, para ella, renunciar a la maternidad fue una muestra del profundo amor que se tenían: “Sacrificar eso por nuestra relación fue una prueba de amor”, declaró en aquella ocasión.

La polémica sobre Gómez Bolaños que sorprendió a toda la audiencia

En un video grabado en 2004 durante una entrevista en el programa chileno de Felipe Camiroaga y Bárbara Rebolledo, Florinda Meza hizo una fuerte confesión sobre su esposo y los defectos que tenía el famoso creador del 'Chavo del Ocho': “Él tenía siete grandes defectos: seis hijos y una esposa”, dijo en tono serio, refiriéndose a los hijos de Chespirito y a su matrimonio anterior.

Además, también mencionó que le resultó difícil asimilar la idea de que Roberto Gómez Bolaños tuviera hijos de otro vínculo: “Si fueran míos, serían maravillosos, pero al no ser míos, eran un problema. Eran un defecto. Se tuvieron que hacer muchos esfuerzos”, puntualizó.