Magaly Medina, figura reconocida de la televisión peruana, abrió las puertas de su vida personal en el último episodio de su pódcast, donde conversó con la sexóloga Romina Castro. Durante la charla, la conductora habló sin tapujos sobre la intimidad que comparte con su esposo, el notario Alfredo Zambrano, con quien mantiene una relación desde hace más de ocho años, incluyendo una breve separación en 2021 que luego superaron.

Las insólitas exigencias de Alfredo Zambrano

La popular 'Urraca' contó que uno de sus secretos para mantener la complicidad en su matrimonio es sorprender a Zambrano con lencería especial cada vez que viajan juntos. "A mí me dices nos vamos a Chancay y lo primero que empaco es un traje sexy... Tengo mi cajón especial, es la lencería, la más bonita, la más fina, la más atrevida, todo lo que encuentro en los catálogos y cuando uno viaja, es que uno tiene que pensar en sexo", confesó Medina.

En otro momento de la conversación, Magaly Medina reveló que Alfredo Zambrano es muy claro con sus preferencias respecto a la ropa para dormir. "Mi marido dice: '¿Por qué te pones esas cosas tan feas?', por los pijamas abrigadores y es porque me muero de frío", confesó entre risas la periodista. La conductora explicó que, aunque preferiría abrigarse, termina priorizando el gusto de su pareja. "Me pelo de frío, pero ¿qué voy a hacer? Porque ya me dijo que no le gusto a él con mis pijamones" , agregó.

Magaly Medina le hace advertencia a Alfredo Zambrano

Meses atrás, en una interacción con sus seguidores, un usuario le preguntó a Magaly Medina si sería capaz de realizar un ampay en caso de que Alfredo Zambrano le fuera infiel. Magaly respondió de forma categórica: "¡Por supuesto! ¿Es que alguien lo duda?". Esta afirmación dejó claro su compromiso con la fidelidad en su relación.

Asimismo, la conductora de ATV aseguró que, en caso de una separación, informaría a su audiencia de inmediato: "El día que nos separemos, serán los primeros en saberlo", publicó, junto a una fotografía romántica que contrarrestaba los rumores de crisis.