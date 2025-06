Magaly Medina y Mariella Zanetti estuvieron cara a cara mediante videollamada en ‘Magaly tv: la firme’, donde la actriz negó que existiera algún episodio de violencia dentro de su domicilio, afirmando que todo se trató de una discusión familiar. Esto tras estallar la agresión verbal de su esposo, Javier Blondet, hacia su hija Gamille Odé, a quien llamó ‘Mocosa malcriada’ desatando un escándalo en la farándula peruana.

Cabe recordar que la polémica comenzó cuando la joven de 22 años, fruto de la relación entre la exvedette y Farid Odé, aseguró que fue víctima de maltrato psicológico y hostigamiento por parte de su padrastro. Según Farid, el empresario Blondet, la amenaza y grita, motivo por el cual terminó enfrentándose a golpes con él, luego de que su hija la llamará llorando.

Magaly encara a Mariella Zanetti en su programa por insultos de su esposo a Gamille Odé

Magaly Medina cuestionó en vivo a Mariella Zanetti sobre la actitud de su esposo Javier Blondet hacia su hija Gamille Odé: “¿Has hablado con tu marido respecto de su comportamiento con tu hija? Se nota una actitud bastante inmadura de parte de tu marido. ¿Cómo te vas a estar peleando con una chiquilla de 22 años siendo tú un hombre grande?”, le reclamó la presentadora a la exvedette.

Pese a ello, Zanetti defendió a su esposo y negó que exista un conflicto grave. “Ellos no se han puesto a pelear. Javier solo le dijo sal del cuarto chibola malcriada. Por supuesto, yo hablo con él”, señaló. Ante esta afirmación, Magaly no dudó en respaldar a Gamille Odé. “La furia de tu hija es lo que ha desatado toda esta violencia posterior, porque al decirle tu marido, oye chibola malcriada, ¿por qué tiene que llamarla chibola malcriada?”, expuso la figura de ATV con seriedad

Luego agregó. “Si a mi hija su padrastro le dice mocosa malcriada, por qué tengo que soportarle, que le califique, que la adjetivase, es una señorita de 22 años y no te parece que merecería de hombre un trato más educado, más cordial, sabiendo que él no es el papá. Ella no tiene por qué soportar que ningún hombre la trate de esa manera, porque algún día eso va a ser un patrón repetitivo en su vida”, sentenció Medina.

Mariela Zanetti explica por qué su esposo le dijo “mocosa malcriada” a Gamille Odé

Mariella Zanetti contó que el conflicto se desató por un malentendido relacionado con un shampoo que había comprado su hija, Gamille Odé. Según relató, la joven creyó que Javier Blondet lo había usado sin permiso, pero en realidad fue su hijo menor quien lo utilizó.

“Todo esto fue por un shampoo de mier… ni siquiera lo usó Javier, fue el bebé, mi hijo menor. Se salió todo de control”, comentó la ex actriz cómica en el programa ‘Amor y Fuego’.

Zanetti también reconoció que ha tenido diferencias con su hija, como suele pasar en muchas familias. “Gamille tiene 22 años, ya es una adulta, y en mi casa hay normas de convivencia. A veces puede sentirse frustrada o engreída por su papá (Farid Odé), pero eso no le da derecho a venir a armar un escándalo en la puerta de mi casa, frente a sus hijas. ¡Sacó un fierro y casi lo mata!”, afirmó indignada.