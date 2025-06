Macarena Vélez salió al frente y respondió de forma inesperada a las críticas de Magaly Medina por su vestuario relajado durante una salida al parque con Johana Cubillas y Juan Ichazo. En su programa, la 'Urraca' la calificó diciendo que parecía “una mamacha cualquiera”. A través de un video en TikTok, la exchica reality hizo una especie de parodia y no tardó en recibir el apoyo de sus seguidores.

En la última semana, Macarena Vélez volvió al centro de la polémica tras difundirse imágenes de su pareja, Juan Ichazo, miccionando en la vía pública, mientras ella parecía en estado de ebriedad. Esta situación se dio en medio de la reciente reconciliación con Johana Cubillas, madre de los hijos del argentino.

Macarena Vélez responde con humor a las críticas de Magaly Medina

Macarena Vélez decidió darle la vuelta a las críticas de Magaly Medina y convertirlas en contenido para sus redes sociales. “Cómo sacamos a nuestros perritos vs cómo Magaly pretende que salga. ¿Somos team Maga o Maca?”, escribió en el video que compartió en su cuenta de TikTok.

La exchica reality utilizó el audio original de la periodista juzgando su forma de vestir. “Porque en Instagram, jamás aparece así en esas fachas con esos polos que parecen... si con eso dormirá, cocinará. Parece una mamacha cualquiera saliendo al mercado, totalmente anti glamour, la forma tan maltrajeada, tan mal vestida”, se escucha decir a Magaly.

En el video, Macarena Vélez muestra cómo suele salir a pasear a su perro: con un look relajado, el cabello despeinado, una polera oversize, pantalones de pijama, medias de Winnie Pooh y crocs. Luego, hace una transición cómica a un atuendo exagerado y llamativo: falda con brillos, chaleco fucsia chillón, botas blancas de plataforma, gorro y lentes de peluche.

El video no tardó en viralizarse y actualmente superó los 2.4 millones de reproducciones. Además, muchos usuarios elogiaron la actitud de Vélez y su capacidad para tomarse la crítica con humor. “Eso bebé, devora con tu outfit de la Federica peluche”, “Macarena es el real, aprendió a lidiar con las críticas”, “Era callarla, no humillarla”, y “Prefiero la primera, soy team Maca”, fueron algunos comentarios positivos que recibió.

¿Qué dijo Magaly Medina a la respuesta de Macarena Vélez?

En la reciente edición de su programa, este 27 de junio, Magaly Medina habló sobre el video que publicó Macarena Vélez y la felicitó que se lo haya tomado con humor. "Por lo menos lo tomó con sentido del humor, no se lo tomó a pecho, no se lo tomó personal. Es un comentario, es lo que pienso", comentó.

Sin embargo, la 'Urraca' no dudó en comparar la forma en la que se vistió Macarena Vélez con Johana Cubillas, la expareja de Juan Ichazo. “Hasta Johana Cubillas se veía mejor trajeada que ella, lo mirará al ex y dirá '¿Por esto me cambiaste?'. Si vas a ver a la ex de tu marido, arréglate un poquito, cuestión de confianza y quererte un poco”, sentenció Medina.