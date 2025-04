Este miércoles 9 de abril, Magaly Medina comenzó su programa con una dura crítica hacia Paco Bazán tras la difusión de las imágenes besando a Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano. La conductora de 'Magaly TV, la firme' no dudó en expresar su desacuerdo con la actitud del exfutbolista, quien reaccionó cerrando la puerta de su set cuando una de sus reporteras intentó hacerle preguntas sobre el ampay.

Medina, con su característico estilo directo, subrayó que nadie está exento de ser expuesto, ni siquiera ella misma. En ese sentido, afirmó que si se tratara de un ampay relacionado a su relación romántica con Alfredo Zambrano, no dudaría en compartirlo públicamente.

Magaly Medina asegura que expondría un ampay de su esposo

Al inicio de su programa, Magaly Medina mostró su descontento por la reacción de Paco Bazán, quien evitó responder sobre el ampay con Susana Alvarado. Y es que el conductor de 'El deportivo en otra cancha' cerró las puertas de su set a una de las reporteras cuando intentó hacerle preguntas al respecto. “A la Nati le cerraron la puerta en la cara del estudio de Paco Bazán. Todo porque él no quería que lo ampaysen, seguro. O no quería que pasemos las tomas del chape. Pero, ¿qué vamos a hacer? Acá nadie tiene corona. Ni yo, ni nadie”, manifestó la popular 'Urraca'.

La conductora también aclaró que si algún día un ampay involucrara a su esposo, Alfredo Zambrano, ella no dudaría en exponerlo: “El fin de semana me estaban preguntando si alguna vez hay un ampay, por ejemplo, de mi esposo, si yo lo pasaría. He dicho, por supuesto, claro que sí, lógico, tengo que ser consecuente con lo que yo hago”.

Además, Magaly Medina opinó sobre la infidelidad, dejando claro que si su esposo le fuera infiel, ella lo haría público sin dudarlo, pues no consideraría que mereciera su respeto: “Si un hombre te pone los cachos, si un hombre te falta el respeto, falta tu compromiso, lógicamente que no se merece tu respeto tampoco. Cómo que no. Si es mi negocio, sería el boom de los booms”. Además, bromeó con el alcance que tendría el supuesto ampay. “Con promoción, además, todo el día en mis redes sociales, en las redes del canal, todo, todo el día en todos los programas. Le daríamos a otro canal también para que lo promocione”, agregó.

Magaly Medina responde a sus seguidores sobre su relación con Alfredo Zambrano

Este fin de semana, Magaly Medina se dio el tiempo de interactuar con sus seguidores en Instagram, respondiendo preguntas sobre su matrimonio con Alfredo Zambrano. Un seguidor le preguntó si sería capaz de revelar un ampay si el notario la llegara a engañar, a lo que periodista respondió con firmeza: “¡Por supuesto! ¿Es que alguien lo duda?”.

Asimismo, la conductora aprovechó la ocasión para aclarar que, en caso de un eventual divorcio, sería ella quien informaría a su audiencia: “El día que nos separemos, serán los primeros en saberlo”. La publicación fue acompañada de una imagen romántica que desmentía cualquier rumor sobre una posible crisis en su matrimonio.