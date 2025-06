Luego de protagonizar una violenta pelea en la vía pública con Javier Blondet, esposo de la actriz Mariella Zanetti, Farid Ode reapareció en su cuenta oficial de Instagram y generó controversia al respaldar comentarios que lo elogiaban por defender a sus hijas. El enfrentamiento ocurrió tras las acusaciones de hostigamiento hacia su hija mayor, Gamille Ode. Sin embargo, la tensión aumentó cuando su hija menor, Aysell, fruto de su relación con Sandra Mathews, intervino arrojando agua a Blondet en un intento por defender a su padre.

Durante la discusión, se escucha desde un balcón a Mariella Zanetti llamando “estúpida” a la menor, lo que desató la furia de los usuarios en redes sociales y la dura respuesta de Sandra Mathews, quien no dudó en llamar “idiota” a la exvedette y advertirle que no se meta con su hija. “Quiero que lo sepa la señora, yo no le voy a permitir que se meta con mi hija... Para mí, acá la única estúpida es ella, porque pone adelante al hombre antes que a su hija”, sentenció.

Farid Ode recibe apoyo en redes tras fuerte pelea con esposo de Mariella Zanetti

En su cuenta de Instagram, la reacción de Farid Ode no se hizo esperar. En una reciente publicación por el cumpleaños de Aysell, su hija menor, el empresario dio ‘me encanta’ a mensajes como: “Aysell... la mejor hija del mundo... esa hija mata por su padre” o “Mis respetos como papá”, dejando en evidencia su respaldo ante lo ocurrido.

Foto: Instagram

Farid Ode fue respaldado por decenas de seguidores que elogiaron la actitud de la menor durante la pelea. Comentarios como “La hija de Sandra te defendió también y le lanzó agua al otro” y “Por más padres como tú que no abandonan a sus hijas” recibieron reacciones positivas por parte del exchico reality. Esta aparición se produjo luego de que Mariella Zanetti negara públicamente haber insultado a la hija de Sandra Mathews durante el altercado.

Foto: Instagram

Mariella Zanetti le responde a Sandra Mathews

Mariella Zanetti fue tajante al rechazar las acusaciones de Sandra Mathews y explicó el contexto detrás de sus palabras. “Yo a la señora no la veo ni en pintura... el último contacto fue cuando su hija pasó Navidad en mi casa y fue tratada con cariño”, expresó. La actriz confesó que nunca insultó directamente a la menor. “Lo que hice fue una expresión, y es como decir ‘put***’, no la insulté directamente, jamás lo haría. Yo no soy una ignorante para hacerlo”, afirmó en vivo.