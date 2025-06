En la última edición de 'Magaly TV, la firme', Mariella Zanetti dio detalles inéditos sobre su situación familiar tras el enfrentamiento entre su esposo, Javier Blondet, y Farid Ode. La actriz negó que su ex expareja haya hostigado por años a su hija Gamille Ode y rechazó tajantemente las acciones de su expareja. Al ser consultada por Magaly Medina sobre las tensiones en casa y la posibilidad de que la joven de 22 años decida marcharse, Zanetti fue directa: “No pensé que iba a llegar hasta tanto. Ella no va a vivir sola todavía, porque recién está empezando. Esta es su casa y no tiene por qué irse, a menos que ella realmente me diga que se quiere ir, y lo voy a respetar”.

En cuanto a la convivencia tras el escándalo, Mariella Zanetti explicó cómo se encuentran las cosas actualmente. “Obviamente, él está adolorido porque le han lesionado la pierna. Está con el bebé atendiéndolo. Mi hija está en sus cosas, trabaja y sale con sus amigas”, relató. La también exvedette indicó que, pese al tenso episodio, trata de mantener la armonía en su hogar. “Hay una criatura de 9 años y mi hija juega con él. Es algo que voy a tener que solucionar más adelante”, agregó.

¿Habrá disculpas entre Javier Blondet y Gamille Ode?

Ante la pregunta sobre si su esposo Javier Blondet se disculpará con Gamille Ode, Mariella Zanetti prefirió mantener cautela: “No lo sé, yo tengo que conversar eso con él. Ahorita está sentido y golpeado”, sostuvo. Sin embargo, fue clara en que se necesitará una reunión entre todos los involucrados. “Él lo va a tener que hacer, en algún momento todos nos vamos a tener que sentar y conversar de esta situación y llegar a un acuerdo”, afirmó. Además, agregó: “Por ahora lo mejor es que se calmen las situaciones, que este lío se tranquilice y que siga el proceso que tiene que seguir, hay una persona lesionada lamentablemente”.

Mariella Zanetti niega haber insultado a la hija de Sandra Mathews

Por otro lado, Sandra Mathews, madre de la hija menor de Farid Ode, arremetió públicamente contra Mariella Zanetti por llamar “estúpida” a su hija durante el altercado entre Farid y Javier Blondet. Indignada, la modelo expresó su rechazo absoluto: “Quiero que lo sepa la señora, yo no le voy a permitir que se meta con mi hija... Para mí, acá la única estúpida es ella, porque pone adelante al hombre antes que a su hija”, sentenció, dejando en claro que no permitirá ninguna falta de respeto hacia su menor.

Ante estas fuertes declaraciones, Mariella Zanetti respondió con firmeza y negó haber insultado a la menor. Explicó que sus palabras fueron sacadas de contexto y defendió su postura: “Lo que hice fue una expresión, y es como decir ‘put**’, no la insulté directamente, jamás lo haría. Yo no soy una ignorante para hacerlo”*, dijo durante su entrevista con Magaly Medina.