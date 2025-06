En una reciente edición de 'Magaly TV, la firme', Mariella Zanetti se pronunció sobre el enfrentamiento entre su esposo, Javier Blondet, y Farid Ode. La actriz negó rotundamente haber maltratado verbalmente a la hija menor de Farid, fruto de su relación con Sandra Mathews, luego de que la menor defendiera a su padre lanzando agua a Blondet durante la disputa. El conflicto estalló cuando Magaly Medina puso al aire un audio de Mathews donde se escuchaba a la madre arremeter con dureza contra la actriz por llamar “estúpida” a su hija.

Sandra Mathews no se quedó callada y acusó a la exvedette de ofender a su hija, recordándole que ambas jóvenes son hermanas. “Quiero que lo sepa la señora, yo no le voy a permitir que se meta con mi hija... Para mí, acá la única estúpida es ella, porque pone adelante al hombre antes que a su hija”, señaló la modelo, asegurando que no tolerará ningún tipo de insulto.

Mariella Zanetti le responde a Sandra Mathews

La actriz fue tajante al rechazar las acusaciones de Sandra Mathews y explicó el contexto detrás de sus palabras. “Yo a la señora no la veo ni en pintura... el último contacto fue cuando su hija pasó Navidad en mi casa y fue tratada con cariño”, expresó. La actriz confesó que nunca insultó directamente a la menor. “Lo que hice fue una expresión, y es como decir ‘put***’, no la insulté directamente, jamás lo haría. Yo no soy una ignorante para hacerlo”, afirmó en vivo.

Asimismo, Mariella Zanetti negó que esté priorizando a Javier Blondet por encima de Gamille Ode, su hija con Farid Ode. “¿Cómo voy a estar de acuerdo? Eso nunca ha sucedido ni sucederá”, indicó, subrayando que no dramatizó más el episodio porque “se salió de contexto”. Zanetti insistió en que su rol como madre siempre ha estado por delante, pero que también debe ser justa ante situaciones como esta.

Gamille Ode defiende a Mariella Zanetti de ataques en redes

La joven de 22 años utilizó sus redes sociales para expresar su malestar frente al incidente. En su mensaje, difundido este 25 de junio en su Instagram, Gamille Ode dejó claro su rechazo a la violencia y pidió comprensión ante una situación familiar que habría sido sacada de contexto. “Me duele profundamente ver cómo se está atacando a mi mamá, una mujer que ha hecho todo por salir adelante”, escribió.

Gamille Ode lamentó que un conflicto privado haya sido difundido públicamente, generando ataques hacia su madre. “No apruebo ningún tipo de violencia, venga de quien venga. Pero tampoco voy a quedarme callada mientras se distorsiona la verdad”, aseguró. También mostró su descontento por los comentarios que la enfrentan con sus padres: “Tanto a mi mamá como a mi papá los amo, y me duele ver cualquier insulto o un mal adjetivo refiriéndose a ellos”.