La tensión entre Farid Odé y Javier Blondet, esposo de Mariella Zanetti, se intensificó tras la difusión de un video que muestra una agresión verbal hacia Gamille Odé, hija de la actriz. El enfrentamiento, que se dio en la vía pública y fue registrado por cámaras, terminó con ambos hombres denunciándose mutuamente en la comisaría de Surco.

Todo comenzó cuando la hija de Mariella Zanetti llamó llorando a su padre para contarle que su padrastro la había insultado nuevamente. Esto desató la furia de Farid, quien decidió confrontar personalmente a Blondet. “Mi hija me llamó llorando, diciéndome que la estaba insultando, amenazando que va a mover todas sus influencias, como si tuviera influencias y que su mamá no le dice nada”, relató el empresario.

Gamille Odé confiesa que su madre Mariella Zanetti no la defiende, según Farid Odé

El caso tomó mayor notoriedad el 24 de junio, tras ser presentado en la reciente edición de ‘Magaly TV, la firme’. En el programa se difundió un video grabado por Gamille Odé, en el que se escucha claramente a Javier Blondet decirle: “Retírate del cuarto… mocosa malcriada”. Aunque el clip es breve, evidencia el tono de confrontación en el ambiente familiar.

Farid Odé explicó que esta situación no es nueva y que el comportamiento de Blondet hacia su hija se ha repetido durante años. “Ese tarado del marido de Mariella la para hostigando, faltándole el respeto a mi hija, gritándola, dañándola psicológicamente, amenazándola. Me colmó la paciencia y me fui a buscarlo a la casa”, declaró. También mencionó que su hija ha sido víctima de este tipo de tratos desde los 16 años y que ha optado por permanecer en silencio durante mucho tiempo.

Farid Odé y el esposo de Mariella Zanetti terminaron en la comisaría tras altercado

La confrontación entre ambos hombres ocurrió en una calle de Surco. En las imágenes difundidas por el programa de espectáculos, se ve a Farid Odé visiblemente alterado persiguiendo a Javier Blondet e insultándolo. “Mi hija es una profesional, este es un maldito de mier…”, se le escucha gritar con evidente molestia por lo que considera un abuso psicológico constante.

Farid Odé defiende a su hija.

Ambos terminaron en la comisaría. Blondet denunció a Odé por agresión física, mientras que Farid presentó una denuncia por los presuntos malos tratos hacia su hija. En una declaración al diario Trome, Farid criticó la postura de Blondet: “Ahí nos estamos sacando el alma dos hombres grandes de metro noventa cada uno, así que no se ponga de víctima el imbécil este”. También cuestionó la falta de intervención de Mariella en defensa de su hija: “Mi hija es una niña tranquila, profesional, que no se mete con nadie. ¿Cómo va a venir este imbécil a tratarla así?”

Finalmente, Farid Odé dejó claro cuál es su postura ante la situación: “Si él no la quiere, le importa tres pepinos. Mi hija me ha dicho que él nunca la ha querido desde que está con su mamá, pero al menos debe haber respeto”.